عيار 21 بـ 5870 جنيها.. الحق اشتري ذهب قبل ما يغلى

تشهد أسعار الذهب حالة من الترقب في الأسواق المحلية، وسط توقعات باستمرار موجة الارتفاع خلال الفترة المقبلة، مدفوعة بتحركات المعدن الأصفر في البورصات العالمية، إلى جانب زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا للاستثمار.

ويأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 5870 جنيهًا خلال تعاملات اليوم، وسط توقعات بأن تشهد الأسعار مستويات جديدة حال استمرار العوامل الداعمة لصعود المعدن النفيس.

الذهب

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026.



سعر الذهب اليوم

الذهب



وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5031 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 5870 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 6709 جنيهات للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 46960 جنيها.

وأكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن أسعار الذهب خلال الفترة الحالية تمثل فرصة جيدة للشراء، موضحًا أن الأسعار الحالية تعد مناسبة، في ظل توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة.



تحركات تدريجية بأسعار الذهب



وقال الخبير الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «بيزنس حياة»، الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، إن تحركات أسعار الذهب ستكون تدريجية، ونصح المواطنين، خاصة الراغبين في الاستثمار، بالشراء خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن الاستثمار في الذهب يعد استثمارًا طويل الأجل، موضحًا أن من يرغب في تحقيق عائد من الاستثمار في المعدن الأصفر، عليه الاحتفاظ به لفترة زمنية مناسبة.

وأوضح أن الانخفاضات التي شهدتها أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة جاءت نتيجة عمليات جني الأرباح، حيث اتجه بعض المستثمرين إلى البيع بعد أن كانوا قد اشتروا الذهب عندما كانت أسعار الأوقية أقل من 3000 دولار.

وأكد أن الذهب يظل من أفضل أدوات الاستثمار على المدى الطويل، متوقعًا أن يعاود الارتفاع خلال الفترة المقبلة.