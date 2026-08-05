أسعار الذهب ترتفع من جديد في مصر.. وعيار 21 يقفز لليوم الثاني

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 5 أغسطس 2026، لتواصل موجة الصعود لليوم الثاني على التوالي، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، وسط توجه المستثمرين إلى المعدن الأصفر باعتباره ملاذًا آمنًا، الأمر الذي انعكس على الأسعار في السوق المحلية، لتسجل جميع الأعيرة ارتفاعًا جديدًا مقارنة بتعاملات أمس، الثلاثاء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 ارتفاعًا جديدًا، بعدما صعد من 6703 جنيهات إلى 6743 جنيهًا، بزيادة بلغت 40 جنيهًا.

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 5865.12 جنيه إلى 5900.12 جنيه، محققًا زيادة قدرها 35 جنيهًا، فيما صعد عيار 18 من 5027.25 جنيه إلى 5057.25 جنيه بزيادة 30 جنيهًا.

وارتفع سعر الجنيه الذهب من 46921 جنيهًا إلى 47201 جنيه، ليسجل زيادة بلغت 280 جنيهًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6743.00 جنيه.

بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5900.12 جنيه.

وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 5057.25 جنيه.

سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3933.42 جنيه.

بلغ سعر الجنيه الذهب 47201.00 جنيه.



