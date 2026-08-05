إيران: سندعم أي إجراء أو قرار يتخذه القادة الفلسطينيون في مفاوضات غزة

نقلت ​وسائل إعلام ‌رسمية عن الرئيس الإيراني ​مسعود بزشكيان ​قوله اليوم الأربعاء ⁠إن ​طهران ستدعم أي ​إجراء أو قرار يتخذه القادة ​الفلسطينيون ​في عملية التفاوض غير ‌المباشرة ⁠الجارية حاليا بين حركة حماس ​وإسرائيل.



جاء ​ذلك ⁠في اتصال مع ​رئيس المكتب ​السياسي ⁠لحركة المقاومة الإسلامية ⁠الفلسطينية (حماس).

ومن جانبه، أكد القيادي في حركة حماس، ماجد أبو قطيش، أن تصعيد الاحتلال في مدينة القدس المحتلة، من تدنيس للأقصى وعمليات هدم المنازل وتشريد أهلها، لن تفلح في كسر صمود المقدسيين وإرادتهم في التصدي لمخططات التهويد والتهجير.

وقال أبو قطيش، في تصريح صحفي اليوم، الأربعاء، إن الاحتلال يسعى من خلال عدوانه الشامل على القدس لتهجير المقدسيين من ديارهم وتنفيذ مخططاته الاحتلالية والتهويدية، معتبرًا خطوات الاحتلال جريمة حرب مكتملة الأركان.

وأوضح أن المقدسيين أثبتوا على مدار التاريخ بأنهم الصخرة التي تتحطم عليها جميع المؤامراتِ التي أراد الاحتلال لها أن تمر في القدس.

وأشاد بثبات المقدسيين على أرضهم وتمسكهم بحقوقهم، رغم كل إجرام الاحتلال، من قتلٍ وتدنيسٍ للمقدسات وهدم للمنازل ومحاولات الاحتلال ومستوطنيه الاستيلاء على ممتلكاتهم.

ودعا أبناء فلسطين في الضفة والداخل المحتل والمسلمين في أنحاء العالم كافة، إلى إسناد ودعم أهل القدس بكل الوسائل، وتعزيز الرباط والتواجد الدائم في المسجد الأقصى.