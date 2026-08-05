فوائد مشروب البابونج .. 8 أسباب لأفضل مشروب طبيعي لصحتك

يعد مشروب البابونج من أشهر الأعشاب الطبيعية المستخدمة منذ قرون، لما يتمتع به من خصائص مهدئة ومضادة للالتهابات والأكسدة.

فوائد مشروب البابونج

ويؤكد الأطباء وخبراء التغذية أن تناول كوب من البابونج باعتدال قد يساهم في تحسين النوم، ودعم صحة الجهاز الهضمي، وتعزيز الاسترخاء، إلى جانب فوائد صحية أخرى.

يساعد على تحسين النوم والاسترخاء

يشتهر البابونج بقدرته على تهدئة الجهاز العصبي، إذ يحتوي على مركبات طبيعية التي ترتبط بمستقبلات معينة في الدماغ، ما قد يساعد على تقليل التوتر وتحسين جودة النوم، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من الأرق الخفيف، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

يخفف اضطرابات الجهاز الهضمي

فوائد مشروب البابونج

يساعد مشروب البابونج على تهدئة المعدة وتقليل الانتفاخ والغازات، كما قد يخفف من تقلصات الجهاز الهضمي وعسر الهضم، لذلك يلجأ إليه كثيرون بعد تناول الوجبات.

يساهم في تقليل الالتهابات

يحتوي البابونج على مضادات أكسدة ومركبات نباتية ذات خصائص مضادة للالتهابات، ما قد يساعد في تقليل الالتهابات البسيطة ودعم الصحة العامة.

يدعم صحة الجهاز المناعي

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول البابونج بانتظام قد يساهم في دعم وظائف الجهاز المناعي بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة التي تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

قد يساعد في ضبط مستويات السكر في الدم

تشير بعض الأبحاث إلى أن البابونج قد يساعد في تحسين التحكم في مستويات السكر في الدم عند تناوله ضمن نظام غذائي صحي، لكنه لا يغني عن العلاج الموصوف لمرضى السكري.

يخفف آلام الدورة الشهرية

قد يساعد البابونج في تقليل تقلصات الرحم وتخفيف آلام الدورة الشهرية، كما يساهم تأثيره المهدئ في تقليل التوتر المصاحب لهذه الفترة.

يعزز صحة القلب

تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في البابونج على دعم صحة القلب والأوعية الدموية، وقد تساهم في تقليل عوامل الالتهاب المرتبطة بأمراض القلب عند اتباع نمط حياة صحي.

يهدئ الجسم بعد يوم مرهق

تناول كوب دافئ من البابونج في المساء قد يمنح شعورًا بالراحة والاسترخاء، ويقلل من التوتر والقلق اليومي لدى بعض الأشخاص.

هل هناك أضرار لتناول البابونج؟

رغم فوائده، ينصح الأطباء بعدم الإفراط في تناول البابونج، كما يجب الحذر في الحالات التالية:

الأشخاص الذين يعانون من حساسية تجاه نباتات الفصيلة النجمية مثل الأقحوان والرجيد.

من يتناولون أدوية مميعة للدم، إلا بعد استشارة الطبيب لاحتمال حدوث تداخلات دوائية.

الحوامل والمرضعات، إذ يفضل استشارة الطبيب قبل تناوله بكميات كبيرة أو بشكل منتظم.

أفضل طريقة لتحضير البابونج

للحصول على فوائده، ينصح بنقع أزهار البابونج المجففة أو كيس البابونج في ماء ساخن لمدة 5 إلى 10 دقائق، ثم تناوله دون الإكثار من السكر. ويمكن شرب كوب إلى كوبين يوميًا باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن.