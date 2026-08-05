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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بنسبة 50%.. مسئول خليجي لـ سي إن إن: توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق بحلول الجمعة

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

كشف مسئول خليجي رفيع المستوى، مشارك في المحادثات، في تصريحات لشبكة “سي إن إن”، أن هناك "احتمالاً بنسبة 50%" لتوصل الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق بحلول يوم الجمعة، في إشارة إلى استمرار الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين.

وأوضح المسئول أن الوفد الإيراني المشارك في المفاوضات لا يضم ممثلين عن الأصوات المتشددة في الحرس الثوري الإيراني، لافتاً إلى أن أي اتفاق مبدئي يتم التوصل إليه سيظل بحاجة إلى موافقة هذه الأطراف قبل دخوله حيز التنفيذ.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقاً بشأن مضيق هرمز قد يتم التوصل إليه اليوم الأربعاء، حيث اقتربت إيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح الممر المائي الحيوي وربما المساعدة في إنهاء الحرب أو ربما يوم غد الخميس.

أشارت إسرائيل والولايات المتحدة في البداية إلى أهداف تشمل إسقاط حكومة طهران وإنهاء برنامجها النووي، لكن الحرب تحولت إلى صراع على المضيق حيث أدت هجمات إيران وتهديداتها إلى توقف حركة الملاحة.

أدى إغلاق المضيق، الذي كان يمر عبره خُمس إنتاج العالم من النفط والغاز الطبيعي، إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية إلى مستويات تتجاوز بكثير حدود المنطقة، مما أدى إلى اضطراب الاقتصاد العالمي.

كما يواجه ترامب ضغوطاً متزايدة لإنهاء حرب لا تحظى بشعبية قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.

ترامب يقول إن اتفاقاً لإعادة فتح المضيق بات وشيكاً.
سأل الصحفيون المرافقون للرئيس الأمريكي في كاليفورنيا عن تقرير نشره موقع أكسيوس الإخباري يفيد بإمكانية صدور إعلان بشأن مضيق هرمز يوم الأربعاء.

“قد يحدث ذلك. الأربعاء أو غد.. تم إحراز تقدم كبير".

تراجعت أسعار النفط يوم الأربعاء وسط آمال بالتوصل إلى اتفاق يسمح باستئناف عمليات الشحن.

وانخفض سعر خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 1.2% إلى 78.43 دولارًا للبرميل في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

الولايات المتحدة وإيران الحرس الثوري الإيراني إيران توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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