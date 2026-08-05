ترامب: المحادثات مع إيران تمضى لكنها "الفرصة الأخيرة" لتوقيع اتفاق جيد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران جارية وتمضى قدمًا، لكنها قد تكون "الفرصة الأخيرة" لطهران لتوقيع اتفاق جيد ينهي الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر.

وأضاف الرئيس الأمريكي- للصحفيين في فعالية بالمكتب البيضاوي، رداً على سؤال حول سير المفاوضات:" إنها جارية الآن"، مضيفاً أن الجانبين يتحدثان بناءً على طلب إيران والسعودية والإمارات وقطر، من بين دول أخرى.

وأضاف: "هذه هي فرصتهم الأخيرة لتوقيع وثيقة جيدة".

وتابع قائلا " مضيق هرمز سيبقى مفتوحا والا سنضرب إيران بقوة " ، مشيرا الى أن الولايات المتحدة كانت ستشن أكبر هجوم على إيران منذ الحرب العالمية الثانية لكنها طلبت إجراء محادثات .

في المقابل، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق، بأنه لا توجد مفاوضات جارية مع الولايات المتحدة ولا توجد اجتماعات مُجدولة..

وأضاف أن إيران لا تُخطط لاستضافة وفود أجنبية أو إرسال مفاوضين إلى الخارج في الأيام المقبلة.

وأضاف بقائي أن جميع المفاوضين الإيرانيين موجودون حالياً في البلاد، باستثناء وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي كان في زيارة دينية إلى العراق. وأوضح أن المحادثات الجارية تقتصر على مناقشات مع سلطنة عُمان حول إدارة مضيق هرمز.