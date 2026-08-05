قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قبل أشهر من رحيل أصحاب القبعات الزرقاء.. من سيخلف يونيفيل في جنوب لبنان؟
بعد الارتفاع .. إلى أين وصلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-8-2026؟!
الذهب يواصل الارتفاع في المعاملات الفورية ويصعد بنحو 2%.. تفاصيل
دعاء لطرد النكد من المنزل وسداد الديون .. أدركه بـ 10 كلمات
محافظ كفر الشيخ ورئيس «الثروة السمكية» يسلّمان 27 سيدة معدات نقل أسماك تعمل بالطاقة الشمسية
مصادر لـ"شبكة سي إن إن": نقص حاد في قدرات الاعتراض الصاروخي الأمريكية
موعد إجازة المولد النبوي 2026 للقطاعين الحكومي والخاص.. هل تُرحل للخميس؟
القاهرة 36.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 5 أغسطس 2026
مساعد وزير التموين: ندعم الملتزمين ومواجهة أي تجاوزات بكل حسم وشدة وردع
كبيرة المحللين بمعهد نيولاينز: واشنطن لن تقبل بسيطرة إيران على مضيق هرمز
الأوقاف: 100 مليون جنيه للقروض الحسنة وتوسيع الاستفادة لموظفي الدولة
«اتحاد الصناعات»: مبادرات خفض الفائدة إلى 5% و8% أنقذت الصناعة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: المحادثات مع إيران تمضى لكنها "الفرصة الأخيرة" لتوقيع اتفاق جيد

ترامب: المحادثات مع إيران تمضى لكنها "الفرصة الأخيرة" لتوقيع اتفاق جيد
ترامب: المحادثات مع إيران تمضى لكنها "الفرصة الأخيرة" لتوقيع اتفاق جيد
أ ش أ

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران جارية وتمضى قدمًا، لكنها قد تكون "الفرصة الأخيرة" لطهران لتوقيع اتفاق جيد ينهي الحرب المستمرة منذ خمسة أشهر.

وأضاف الرئيس الأمريكي- للصحفيين في فعالية بالمكتب البيضاوي، رداً على سؤال حول سير المفاوضات:" إنها جارية الآن"، مضيفاً أن الجانبين يتحدثان بناءً على طلب إيران والسعودية والإمارات وقطر، من بين دول أخرى.

وأضاف: "هذه هي فرصتهم الأخيرة لتوقيع وثيقة جيدة".

وتابع قائلا " مضيق هرمز سيبقى مفتوحا والا سنضرب إيران بقوة " ، مشيرا الى أن الولايات المتحدة كانت ستشن أكبر هجوم على إيران منذ الحرب العالمية الثانية لكنها طلبت إجراء محادثات .

في المقابل، صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في وقت سابق، بأنه لا توجد مفاوضات جارية مع الولايات المتحدة ولا توجد اجتماعات مُجدولة..

وأضاف أن إيران لا تُخطط لاستضافة وفود أجنبية أو إرسال مفاوضين إلى الخارج في الأيام المقبلة.

وأضاف بقائي أن جميع المفاوضين الإيرانيين موجودون حالياً في البلاد، باستثناء وزير الخارجية عباس عراقجي، الذي كان في زيارة دينية إلى العراق. وأوضح أن المحادثات الجارية تقتصر على مناقشات مع سلطنة عُمان حول إدارة مضيق هرمز.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المحادثات مع إيران اتفاق جيد ينهي الحرب المستمرة مضيق هرمز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

هل تضرب مصر هزة جديدة؟.. البحوث الفلكية ترد على الشائعات وتكشف الحقيقة

موعد بدء الدراسة 2027

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية ..ماذا قررت التعليم؟

محمد صلاح

محمد صلاح .. القنوات الناقلة لـ مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

تنسيق الجامعات 2026

متاح الآن .. فتح التسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 عبر هذا الرابط

طقس

تحذير من تصاعد آثار التغيرات المناخية .. العالم مُقبل على موجات حر غير مسبوقة | فيديو

ميرنا المهندس

في الذكرى الـ11 لرحيل الفنانة ميرنا المهندس .. مرض أنهكها ومآسٍ عائلية لاحقتها حتى النهاية

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

تخفيضات تصل إلى أكثر من 40%.. غرفة القاهرة تدعو للاستفادة من الأوكازيون الصيفي

الذهب يرتفع بدعم ضعف الدولار وتراجع أسعار النفط وترقب بيانات الوظائف الأمريكية

الذهب يرتفع بدعم ضعف الدولار وتراجع أسعار النفط وترقب بيانات الوظائف الأمريكية

أسعار النفط تواصل التراجع مع ترقب تطورات إنهاء الحرب الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز

أسعار النفط تواصل التراجع مع ترقب تطورات إنهاء الحرب الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز

بالصور

قبل أشهر من رحيل أصحاب القبعات الزرقاء.. من سيخلف يونيفيل في جنوب لبنان؟

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر

طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر
طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر
طرق طبيعية لتقليل الشعور بالعطش في الحر

لوك لافت.. روبي تخطف الأنظار بظهورها الأخير

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة .. قوام كريمي ومُنعش

طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة
طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة
طريقة عمل بوبس آيس كريم المانجو بالشوكولاتة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد