لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟ قد ينام البعض من 7 إلى 9 ساعات يوميًا، وهي المدة التي يوصي بها الخبراء لمعظم البالغين، لكنهم يستيقظون وهم يشعرون بالإرهاق والخمول وعدم القدرة على التركيز.

ورغم أن النوم الكافي يعد عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الصحة، فإن الشعور بالتعب المستمر بعد الاستيقاظ قد يكون مؤشرًا على عادات غير صحية أو نقص في بعض العناصر الغذائية أو حتى مشكلة صحية تحتاج إلى تقييم.

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

ويؤكد الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن عدد ساعات النوم وحده لا يحدد مدى شعور الإنسان بالنشاط، بل إن جودة النوم، والنظام الغذائي، والحالة الصحية، تلعب جميعها دورًا مهمًا في مستوى الطاقة خلال اليوم.

جودة النوم أهم من عدد ساعاته

وقال الدكتور أحمد صبري إن الشخص قد ينام لساعات طويلة، لكنه لا يحصل على نوم عميق ومريح، بسبب الاستيقاظ المتكرر أو استخدام الهاتف قبل النوم أو الضوضاء، وهو ما يجعله يستيقظ مرهقًا رغم قضاء وقت كافٍ في السرير.

نقص الحديد

وأشار خبير التغذية إلى أن نقص الحديد من أكثر الأسباب شيوعًا للشعور بالخمول، خاصة لدى النساء، إذ يؤدي إلى انخفاض قدرة الدم على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، ما يسبب التعب، والدوخة، وضعف التركيز، وضيق التنفس مع المجهود.

نقص فيتامين B12

وأوضح أن فيتامين B12 ضروري لصحة الأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء، وقد يؤدي نقصه إلى الشعور بالإرهاق، والتنميل في الأطراف، وضعف التركيز، حتى مع الحصول على ساعات نوم كافية.

الجفاف

قد يكون نقص السوائل سببًا خفيًا وراء الشعور بالخمول، إذ إن فقدان الجسم للماء يؤثر في الدورة الدموية ووصول الأكسجين إلى الأنسجة، لذلك ينصح بشرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم.

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

اضطرابات الغدة الدرقية

أكد الدكتور أحمد صبري أن قصور الغدة الدرقية يؤدي إلى بطء عمليات الأيض، ما يسبب الشعور الدائم بالتعب، وزيادة الوزن، والإحساس بالبرودة، وجفاف الجلد.

انقطاع التنفس أثناء النوم

قد يعاني بعض الأشخاص من انقطاع التنفس أثناء النوم دون أن يدركوا ذلك، ما يؤدي إلى تكرار الاستيقاظ ليلًا وانخفاض جودة النوم، وبالتالي الشعور بالإرهاق والخمول خلال النهار.

ارتفاع التوتر والضغط النفسي

وأشار إلى أن القلق والتوتر المستمرين قد يؤثران في جودة النوم، حتى إذا استمرت ساعاته لفترة كافية، كما يستهلكان قدرًا كبيرًا من طاقة الجسم.

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

الإفراط في تناول السكريات

وأوضح خبير التغذية أن تناول كميات كبيرة من الحلويات والمشروبات السكرية يمنح الجسم طاقة سريعة، لكنها لا تدوم طويلًا، ويعقبها انخفاض مفاجئ في مستوى الطاقة، ما يزيد الشعور بالخمول.

قلة النشاط البدني

رغم الاعتقاد السائد بأن الراحة تقلل الإرهاق، فإن الخمول وقلة الحركة قد يؤديان إلى انخفاض اللياقة البدنية والشعور بالتعب المستمر، بينما تساعد ممارسة الرياضة بانتظام على تحسين الدورة الدموية وزيادة النشاط.

كيف تتغلب على الخمول؟

قدم الدكتور أحمد صبري مجموعة من النصائح لاستعادة النشاط، منها:

الالتزام بمواعيد نوم واستيقاظ ثابتة.

تجنب استخدام الهاتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة.

تناول وجبات متوازنة غنية بالبروتين والخضراوات والفواكه.

شرب كميات كافية من الماء يوميًا.

ممارسة المشي أو أي نشاط بدني لمدة 30 دقيقة يوميًا.

تقليل المشروبات الغنية بالكافيين في المساء.

إجراء الفحوصات اللازمة إذا استمر الشعور بالخمول.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

واختتم الدكتور أحمد صبري تصريحاته بالتأكيد على أن الشعور بالخمول رغم النوم الكافي إذا استمر لأسابيع أو صاحبه فقدان وزن غير مبرر، أو ضيق في التنفس، أو خفقان القلب، أو دوخة متكررة، فقد يكون علامة على مشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص وعلاج، لذلك لا ينبغي تجاهل هذه الأعراض أو الاكتفاء بالراحة دون معرفة السبب الحقيقي.