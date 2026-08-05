قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم الصلاة على النبي بغير الصيغ الواردة..الإفتاء توضح
من القاهرة.. دعوة لتحويل الشراكة العربية الإفريقية إلى منصة للعمل الجماعي
نادي طرابزون التركي يصنع فيلما توثيقيا لـ محمد صلاح قبل إعلان انضمامه رسميا
مفاجأة في أسعار الخضروات اليوم.. اعرف وصل كام كيلو الطماطم والبصل والبطاطس قبل الشراء
جماهير طرابزون التركي تستعد لاستقبال محمد صلاح في مطار أتاتورك
وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش الاجتماع الوزاري حول القدس في عمّان
اليوم .. رابطة الأندية تجري قرعة بطولة الدوري لموسم 2026-2027
وزيرا الرياضة والتضامن بـ اجتماع مشترك: الشراكة مع الأمم المتحدة إحدى ركائز الدولة في بناء الإنسان
زيلينسكي: مقتل 17 شخصا وإصابة 44 في هجمات روسية عنيفة بالصواريخ والمسيرات
بقوة 4.8 ريختر.. هزة أرضية تضرب قبالة سواحل جزر الكوريل الروسية
العثور على جسم مشبوه بمطار لايبتسيش الألماني
نادي طرابزون التركي يعلن متابعة رحلة طائرة محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟
لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟
أسماء عبد الحفيظ

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟ قد ينام البعض من 7 إلى 9 ساعات يوميًا، وهي المدة التي يوصي بها الخبراء لمعظم البالغين، لكنهم يستيقظون وهم يشعرون بالإرهاق والخمول وعدم القدرة على التركيز.

ورغم أن النوم الكافي يعد عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الصحة، فإن الشعور بالتعب المستمر بعد الاستيقاظ قد يكون مؤشرًا على عادات غير صحية أو نقص في بعض العناصر الغذائية أو حتى مشكلة صحية تحتاج إلى تقييم.

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

ويؤكد الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن عدد ساعات النوم وحده لا يحدد مدى شعور الإنسان بالنشاط، بل إن جودة النوم، والنظام الغذائي، والحالة الصحية، تلعب جميعها دورًا مهمًا في مستوى الطاقة خلال اليوم.

جودة النوم أهم من عدد ساعاته

وقال الدكتور أحمد صبري إن الشخص قد ينام لساعات طويلة، لكنه لا يحصل على نوم عميق ومريح، بسبب الاستيقاظ المتكرر أو استخدام الهاتف قبل النوم أو الضوضاء، وهو ما يجعله يستيقظ مرهقًا رغم قضاء وقت كافٍ في السرير.

نقص الحديد

وأشار خبير التغذية إلى أن نقص الحديد من أكثر الأسباب شيوعًا للشعور بالخمول، خاصة لدى النساء، إذ يؤدي إلى انخفاض قدرة الدم على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، ما يسبب التعب، والدوخة، وضعف التركيز، وضيق التنفس مع المجهود.

نقص فيتامين B12

وأوضح أن فيتامين B12 ضروري لصحة الأعصاب وتكوين خلايا الدم الحمراء، وقد يؤدي نقصه إلى الشعور بالإرهاق، والتنميل في الأطراف، وضعف التركيز، حتى مع الحصول على ساعات نوم كافية.

الجفاف

قد يكون نقص السوائل سببًا خفيًا وراء الشعور بالخمول، إذ إن فقدان الجسم للماء يؤثر في الدورة الدموية ووصول الأكسجين إلى الأنسجة، لذلك ينصح بشرب كميات كافية من الماء على مدار اليوم.

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

اضطرابات الغدة الدرقية

أكد الدكتور أحمد صبري أن قصور الغدة الدرقية يؤدي إلى بطء عمليات الأيض، ما يسبب الشعور الدائم بالتعب، وزيادة الوزن، والإحساس بالبرودة، وجفاف الجلد.

انقطاع التنفس أثناء النوم

قد يعاني بعض الأشخاص من انقطاع التنفس أثناء النوم دون أن يدركوا ذلك، ما يؤدي إلى تكرار الاستيقاظ ليلًا وانخفاض جودة النوم، وبالتالي الشعور بالإرهاق والخمول خلال النهار.

ارتفاع التوتر والضغط النفسي

وأشار إلى أن القلق والتوتر المستمرين قد يؤثران في جودة النوم، حتى إذا استمرت ساعاته لفترة كافية، كما يستهلكان قدرًا كبيرًا من طاقة الجسم.

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

الإفراط في تناول السكريات

وأوضح خبير التغذية أن تناول كميات كبيرة من الحلويات والمشروبات السكرية يمنح الجسم طاقة سريعة، لكنها لا تدوم طويلًا، ويعقبها انخفاض مفاجئ في مستوى الطاقة، ما يزيد الشعور بالخمول.

قلة النشاط البدني

رغم الاعتقاد السائد بأن الراحة تقلل الإرهاق، فإن الخمول وقلة الحركة قد يؤديان إلى انخفاض اللياقة البدنية والشعور بالتعب المستمر، بينما تساعد ممارسة الرياضة بانتظام على تحسين الدورة الدموية وزيادة النشاط.

كيف تتغلب على الخمول؟

قدم الدكتور أحمد صبري مجموعة من النصائح لاستعادة النشاط، منها:

  • الالتزام بمواعيد نوم واستيقاظ ثابتة.
  • تجنب استخدام الهاتف والأجهزة الإلكترونية قبل النوم بساعة.
  • تناول وجبات متوازنة غنية بالبروتين والخضراوات والفواكه.
  • شرب كميات كافية من الماء يوميًا.
  • ممارسة المشي أو أي نشاط بدني لمدة 30 دقيقة يوميًا.
  • تقليل المشروبات الغنية بالكافيين في المساء.
  • إجراء الفحوصات اللازمة إذا استمر الشعور بالخمول.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

واختتم الدكتور أحمد صبري تصريحاته بالتأكيد على أن الشعور بالخمول رغم النوم الكافي إذا استمر لأسابيع أو صاحبه فقدان وزن غير مبرر، أو ضيق في التنفس، أو خفقان القلب، أو دوخة متكررة، فقد يكون علامة على مشكلة صحية تحتاج إلى تشخيص وعلاج، لذلك لا ينبغي تجاهل هذه الأعراض أو الاكتفاء بالراحة دون معرفة السبب الحقيقي.

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية الخمول النوم جودة النوم أهم من عدد ساعاته نقص الحديد نقص فيتامين B12 الجفاف انقطاع التنفس أثناء النوم اضطرابات الغدة الدرقية ارتفاع التوتر والضغط النفسي الاستيقاظ العناصر الغذائية النوم أو الضوضاء الحالة الصحية النوم الكافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد بدء الدراسة 2027

موعد بدء الدراسة 2027 للمدارس الحكومية والخاصة والدولية ..ماذا قررت التعليم؟

زلزال

هل تضرب مصر هزة جديدة؟.. البحوث الفلكية ترد على الشائعات وتكشف الحقيقة

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

محمد صلاح

محمد صلاح .. القنوات الناقلة لـ مباريات طرابزون سبور في الدوري التركي

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

طقس

تحذير من تصاعد آثار التغيرات المناخية .. العالم مُقبل على موجات حر غير مسبوقة | فيديو

ميرنا المهندس

في الذكرى الـ11 لرحيل الفنانة ميرنا المهندس .. مرض أنهكها ومآسٍ عائلية لاحقتها حتى النهاية

التصالح في مخالفات البناء

تسهيلات جديدة .. آخر موعد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

ترشيحاتنا

أرشيفية

بدء محاكمة شخص بتهمة الاتجار في الأسلحة بالأميرية

المتهمين

لادعاءات ضد سيدة .. القبض على المتهمين بضرب شخص بالبحيرة

المتهمين

الداخلية تكشف حقيقة فيديو البلطجة على عقار تحت الإنشاء في مرسى علم

بالصور

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟
لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟
لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

طريقة عمل باستا الدجاج بصوص الثوم الكريمي

طريقة عمل باستا الدجاج بصوص الثوم الكريمي
طريقة عمل باستا الدجاج بصوص الثوم الكريمي
طريقة عمل باستا الدجاج بصوص الثوم الكريمي

انفجار إطارات النموذج الأولي لسيارة هيونداي توسان 2027 أثناء اختبارها

هيونداي توسان 2027
هيونداي توسان 2027
هيونداي توسان 2027

وزيرة التضامن: الحماية الاجتماعية محور أساسي على أجندة الحكومة

صورة من لقاء وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة
صورة من لقاء وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة
صورة من لقاء وزيرا التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد