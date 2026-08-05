المنصة الوطنية للسياحة الصحية تتيح خدمات متكاملة للسائح.. فيديو

أكد شادي البيلي، الخبير السياحي، أن إطلاق المنصة الوطنية للسياحة الصحية يمثل خطوة مهمة لتعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية، من خلال توفير خدمات متكاملة تستهدف تسهيل رحلة السائح منذ لحظة وصوله إلى البلاد وحتى انتهاء برنامجه العلاجي والسياحي.

وأوضح البيلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن المنصة أطلقتها وزارة الصحة بهدف التسويق لمقومات السياحة العلاجية والاستشفائية في مصر، وربط السائح بالجهات الطبية والخدمية عبر منظومة إلكترونية متكاملة.

وأشار البيلي، إلى أن المنصة تقدم خدمات متنوعة تشمل استقبال السائح في المطار، وترشيح الوجهات المناسبة للسياحة العلاجية، والتعريف بالمستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة، إلى جانب توفير الدعم اللازم طوال فترة الإقامة، بما يضمن تجربة علاجية وسياحية متكاملة.

وأضاف أن المنصة استقبلت حتى الآن نحو 52 حالة، لافتًا إلى أنها تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في توجيه المرضى وتسهيل الإجراءات بشكل مميكن، بما يسهم في اختصار الوقت وتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأوضح البيلي أن المنصة توفر وسائل نقل متميزة، وتعمل على تسهيل انتقال السائح بين المقاصد العلاجية والأماكن السياحية، بما يعزز تجربة الزائر ويشجع على تكرارها، مؤكدًا أن هذه الخطوة تدعم جهود الدولة في جذب المزيد من السائحين الراغبين في العلاج والاستشفاء، والاستفادة من المقومات الطبية والسياحية التي تمتلكها مصر.