انتعاش السياحة الصيفية.. مطار مرسى علم يسنقبل 36 رحلة طيران دولية اليوم

يشهد مطار مرسى علم الدولي، اليوم، نشاطًا ملحوظًا في حركة الطيران الوافدة، مع استقبال 36 رحلة دولية قادمة من عدة مطارات أوروبية، تقل على متنها آلاف السائحين من مختلف الجنسيات، في ظل استمرار الزخم السياحي الذي تشهده مدينة مرسى علم خلال موسم الصيف.

وتتجه الوفود السياحية فور وصولها إلى الفنادق والمنتجعات المنتشرة بالمدينة، حيث تشهد نسب الإشغال ارتفاعًا ملحوظًا بالتزامن مع زيادة الإقبال على المقصد السياحي، الذي يتميز بشواطئه الطبيعية ومواقعه العالمية للغوص والأنشطة البحرية.

وحسب جداول التشغيل، تواصل الرحلات الدولية التدفق إلى مطار مرسى علم بصورة منتظمة، بما يعكس استمرار الطلب من الأسواق الأوروبية على المدينة، التي تعد من أبرز الوجهات السياحية في جنوب البحر الأحمر.

ورفعت الجهات العاملة بالمطار درجة الاستعداد لاستقبال الرحلات، مع تكثيف جهود إنهاء إجراءات الوصول والجوازات والجمارك في أسرع وقت، وتوفير مختلف الخدمات والتسهيلات لضمان انتقال السائحين إلى مقار إقامتهم بسهولة وانسيابية ما يؤكد استمرار ارتفاع معدلات التشغيل بمطار مرسى علم المكانة المتنامية للمدينة على خريطة السياحة العالمية، ودورها في دعم الحركة السياحية بمحافظة البحر الأحمر، خاصة مع تزايد الرحلات المباشرة القادمة من الأسواق الأوروبية خلال الموسم الصيفي.