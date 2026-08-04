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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أول ما تدخل الشاليه.. افعل هذه الأشياء فورًا لحماية أسرتك

المصيف
المصيف
ريهام قدري

مع موسم الإجازات الصيفية، يتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من النصائح التي كان يوصي بها طبيب الأمراض الجلدية الراحل هاني الناظر، بهدف تقليل فرص الإصابة بالأمراض المعدية أو الحساسية عند استئجار شاليه أو شقة لقضاء الإجازة.

وشدد الناظر على ضرورة اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية فور الوصول إلى مكان الإقامة، ومن أبرزها:

استخدام الملايات وأغطية الوسائد الخاصة بالأسرة قدر الإمكان، أو غسل الموجود في الشاليه بماء ساخن وتجفيفه جيدًا تحت أشعة الشمس قبل الاستخدام.

تنظيف قاعدة المرحاض جيدًا باستخدام مطهر مناسب قبل استعمال الحمام لأول مرة.

تنظيف فلتر الوحدة الداخلية للتكييف، لأنه قد يحتوي على أتربة أو شوائب متراكمة قد تسبب الحساسية أو تؤثر في جودة الهواء.

التأكد من تنظيف المكان بالكامل، ويفضل باستخدام المكنسة الكهربائية، لإزالة الأتربة والشعر وأي مخلفات قد تكون موجودة من النزلاء السابقين.

فتح صنابير المياه وتركها تعمل لبضع دقائق قبل الاستخدام، خاصة إذا كانت الشقة أو الشاليه غير مأهول منذ فترة، للتخلص من المياه الراكدة داخل المواسير.

وأكد هاني الناظر أن الهدف من هذه الخطوات البسيطة هو تقليل فرص انتقال العدوى من مستخدمين سابقين، والحد من التعرض لمسببات الحساسية، بما يضمن قضاء عطلة صيفية أكثر أمانًا وراحة.

المصيف هاني الناظر احتياطات المصيف ايجار الشاليه

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