قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقتــل 5 أشخاص وإصابة 6 في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مقاطعة موسكو
طقس الثلاثاء.. حار رطب بالقاهرة وشديد الحرارة بالصعيد واضطراب بخليج السويس
إصابة 9 أشخاص في تصادم ملاكي وربع نقل بصحراوي المنيا
إخطار متظلمي الثانوية العامة بمواعيد الإطلاع على أوراقهم..ماذا سيحدث بمقرات التظلمات؟
محام يوضح العقوبات المحتملة في واقعة انتحال صفة قاض.. وهذه أبرز الجرائم المنسوبة للمتهم
هل توجد أفعال تحجب الرزق؟.. احترس منها والزم هذه الأمور
بحوث الإسكان: أكواد البناء الحديثة قللت أضرار زلزال السويس
وزير الخارجية يستقبل المدير العام لمنظمة اليونسكو
العثور على جثماني مصريين ضمن ضحايا حادث غرق مركب للهجرة في طبرق الليبية
أبرزهم أفشة.. الأهلي ينتظر تقرير عموتة لحسم مصير بعض اللاعبين
المنصة والوشاح خدعة.. أحمد موسى يكشف سر فيديوهات القاضي المزيف
برواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. "العمل" تعلن عن 300 فرصة وظيفة لسائقي الرخصة الأولى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سعر MG RX9 PHEV الجديدة

سيارة
سيارة
أحمد عبد القوى

أعلنت مجموعة منصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة MG في مصر، طرح السيارة MG RX9 PHEV الجديدة كليًا، لتصبح أول طراز هجين قابل للشحن الخارجي تقدمه العلامة في السوق المصري.


وتنتمي السيارة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة ذات السبعة مقاعد، وتتوفر بفئة واحدة بسعر رسمي يبلغ 1,899,990 جنيهًا، مع منظومة دفع هجينة تضم محركًا تيربو سعة 1.5 لتر، بقوة إجمالية تصل إلى 295 حصانًا وعزم دوران 390 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي DHT.


وتأتي السيارة ببطارية سعة 24.7 كيلوواط/ساعة، توفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 100 كيلومتر، ومدى إجماليًا يبلغ نحو 1,100 كيلومتر وفق معيار NEDC.


وتضم المقصورة سبعة مقاعد وتجهيزات متطورة تشمل شاشة مزدوجة قياس 25 بوصة، ونظام صوتي من Bose، وشاحنًا لاسلكيًا، وتكييفًا ثلاثي المناطق، ومقاعد مزودة بخاصيتي التبريد والتدفئة والتدليك.


كما حصلت السيارة على حزمة متقدمة من أنظمة الأمان والمساعدة على القيادة، إلى جانب كاميرا رؤية محيطية 360 درجة، وجنوط رياضية قياس 20 بوصة.


وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لعلامة MG بمجموعة منصور، إن إطلاق السيارة يمثل خطوة جديدة في استراتيجية العلامة بالسوق المصري، مع تقديم تكنولوجيا هجينة متطورة تلبي تطلعات العملاء.

سيارة جديدة مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال

حقيقة زلزال 4 و5 أغسطس.. رئيس البحوث الفلكية يرد على الشائعات

تنسيق الجامعات

جايب 65% علمي علوم؟.. هذه الكليات تنتظرك في تنسيق الجامعات 2026

عداد الكهرباء

بعد زيادة الشرائح ورسوم خدمة العملاء.. اعرف سر خصم 428 جنيها من رصيد عداد الكهرباء

سعر الجنيه الذهب اليوم

خسارة 840 جنيها.. الجنيه الذهب يواصل الهبوط

أرشيفية

شعر به السكان.. زلزال يضرب المغرب بقوة 4.7 ريختر

أفصل الكهرباء فورًا واختبئ في مكان آمن.. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال وتجنب الأخطاء القاتلة

افصل الكهرباء فورًا .. 10 وصايا ذهبية للتعامل مع الزلزال

تنسيق

مجموع 50% يدخل إيه؟ أبرز الكليات والمعاهد المتاحة في تنسيق الجامعات 2026

أسعار الذهب اليوم

هبوط اسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4 أغسطس 2026 .. كم سعر عيار 21؟

ترشيحاتنا

وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية فنزويلا الجديد

وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره الفنزويلي الجديد

المندوب السعودي والسفير عبدالمطلب إدريس ثابت

ثابت والمطر يبحثان في القاهرة سبل تعزيز العلاقات الليبية السعودية

وزيرا خارجية البحرين

وزيرا خارجية البحرين والأردن يبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية

بالصور

ختام راقي لمهرجان عمّان السينمائي الدولي وحفل مهيب لتوزيع الجوائز

مهرجان عمّان السينمائي الدولي
مهرجان عمّان السينمائي الدولي
مهرجان عمّان السينمائي الدولي

أنقذوه في اللحظات الأخيرة .. مشهد مرعب يوثق لحظات زحف طفل علي سور بلكونة بالإسكندرية

طفل البلكونة
طفل البلكونة
طفل البلكونة

تراجع الخصومات يعكس انتعاش الطلب على السيارات الكهربائية في ألمانيا

السيارات الكهربائية في ألمانيا
السيارات الكهربائية في ألمانيا
السيارات الكهربائية في ألمانيا

فيديو

الحيوانات الزلازل

تحركت بشكل غريب قبل الزلزال.. هل الحيوانات تعرف ما لا نعرفه ؟

زلزال

يارب استرها.. سيدة توثق لحظات الرعب داخل منزلها أثناء زلزال الفجر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ضرورة الإعمار النفسي والسلوكي لأطفال غزة

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

المزيد