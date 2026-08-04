سعر MG RX9 PHEV الجديدة

أعلنت مجموعة منصور للسيارات، الوكيل الحصري لعلامة MG في مصر، طرح السيارة MG RX9 PHEV الجديدة كليًا، لتصبح أول طراز هجين قابل للشحن الخارجي تقدمه العلامة في السوق المصري.



وتنتمي السيارة إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الفاخرة ذات السبعة مقاعد، وتتوفر بفئة واحدة بسعر رسمي يبلغ 1,899,990 جنيهًا، مع منظومة دفع هجينة تضم محركًا تيربو سعة 1.5 لتر، بقوة إجمالية تصل إلى 295 حصانًا وعزم دوران 390 نيوتن/متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي DHT.



وتأتي السيارة ببطارية سعة 24.7 كيلوواط/ساعة، توفر مدى قيادة كهربائيًا يصل إلى 100 كيلومتر، ومدى إجماليًا يبلغ نحو 1,100 كيلومتر وفق معيار NEDC.



وتضم المقصورة سبعة مقاعد وتجهيزات متطورة تشمل شاشة مزدوجة قياس 25 بوصة، ونظام صوتي من Bose، وشاحنًا لاسلكيًا، وتكييفًا ثلاثي المناطق، ومقاعد مزودة بخاصيتي التبريد والتدفئة والتدليك.



كما حصلت السيارة على حزمة متقدمة من أنظمة الأمان والمساعدة على القيادة، إلى جانب كاميرا رؤية محيطية 360 درجة، وجنوط رياضية قياس 20 بوصة.



وقال محمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لعلامة MG بمجموعة منصور، إن إطلاق السيارة يمثل خطوة جديدة في استراتيجية العلامة بالسوق المصري، مع تقديم تكنولوجيا هجينة متطورة تلبي تطلعات العملاء.