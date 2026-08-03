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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

بعد واقعة وفاة شابة بالمنوفية.. كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بزلزال؟

الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟
الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟
أسماء عبد الحفيظ

أعادت واقعة وفاة الشابة بسمة سمير بمحافظة المنوفية، التي تزامنت مع حالة الفزع التي صاحبت الهزة الأرضية الأخيرة، تسليط الضوء على أهمية الحفاظ على الهدوء عند الشعور بالزلازل، خاصة أن الذعر قد يدفع البعض إلى اتخاذ قرارات خاطئة تعرضهم للخطر، أو يزيد من الضغوط النفسية والجسدية، لا سيما لدى كبار السن ومرضى القلب.

كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟

ويؤكد خبير الصحة النفسية محمد هاني من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن الزلزال يستمر لثوانٍ، لكن الخوف قد يظل لساعات أو أيام إذا لم يتم التعامل معه بالشكل الصحيح، مشددين على أن السيطرة على الانفعال تبدأ بالوعي المسبق والتصرف الهادئ.

لماذا نشعر بالذعر عند حدوث زلزال؟

عند الشعور باهتزاز الأرض، يتعامل المخ مع الموقف باعتباره خطرًا مفاجئًا، فيطلق الجسم كميات كبيرة من هرمونات التوتر مثل الأدرينالين، وهو ما يؤدي إلى تسارع ضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وسرعة التنفس، مع شعور قوي بالخوف والرغبة في الهروب.

ويشير المتخصصون إلى أن هذه الاستجابة طبيعية، لكن إذا تحولت إلى هلع فقد تؤدي إلى تصرفات غير آمنة، مثل الجري على السلالم أو القفز من النوافذ أو التدافع، وهي أخطاء قد تكون أخطر من الهزة نفسها.

كيف تحافظ على هدوئك أثناء الزلزال؟

وينصح الخبراء باتباع عدد من الخطوات البسيطة التي تساعد على تقليل الخوف والحفاظ على السلامة، من بينها:

  • تنفس ببطء وعمق، فالتنفس المنتظم يساعد على خفض التوتر والسيطرة على ضربات القلب.
  • لا تركض بشكل عشوائي، لأن التدافع قد يزيد من خطر الإصابات.
  • احتمِ في مكان آمن بعيدًا عن النوافذ والزجاج والأثاث الثقيل القابل للسقوط إذا كنت داخل المنزل.
  • استمع إلى التعليمات الرسمية ولا تعتمد على الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
  • طمئن من حولك، خاصة الأطفال وكبار السن، لأن الهدوء ينتقل كما ينتقل الذعر.

ماذا تفعل بعد انتهاء الهزة الأرضية؟

  • بعد توقف الاهتزاز، ينصح الخبراء بعدم التسرع في العودة إلى الأنشطة اليومية، مع ضرورة التأكد من عدم وجود تسرب غاز أو تلف في الكهرباء داخل المنزل.
  • كما يفضل متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة لمعرفة ما إذا كانت هناك هزات ارتدادية أو تعليمات جديدة.

كيف تحمي أطفالك من الخوف؟

يشدد أخصائيو الصحة النفسية على أن الأطفال يكتسبون شعورهم بالأمان من رد فعل الوالدين، لذلك ينصح بما يلي:

  • التحدث مع الطفل بصوت هادئ.
  • احتضانه وطمأنته بأن الهزة انتهت.
  • الإجابة عن أسئلته ببساطة وصدق.
  • تجنب المبالغة في وصف ما حدث.
  • عدم السماح له بمتابعة الشائعات أو مقاطع الفيديو المخيفة.

متى يحتاج الخوف إلى تدخل طبي؟

وفي بعض الحالات، قد يستمر الشعور بالخوف لفترة طويلة بعد الزلزال، وهو ما يستدعي استشارة طبيب نفسي، خاصة إذا ظهرت أعراض مثل:

  • الأرق وصعوبة النوم.
  • نوبات هلع متكررة.
  • الخوف من دخول المنزل.
  • تسارع ضربات القلب دون سبب.
  • القلق المستمر أو البكاء المتكرر.

ويؤكد الأطباء أن هذه الأعراض قد تكون مؤقتة، لكن استمرارها يستلزم الحصول على دعم نفسي متخصص.

رسالة مهمة بعد واقعة بسمة سمير

الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟

أثارت قصة بسمة سمير تعاطفًا واسعًا بين المصريين، وأعادت التذكير بأن التعامل الصحيح مع الكوارث لا يقتصر على إجراءات السلامة فقط، بل يشمل أيضًا الحفاظ على الاتزان النفسي والابتعاد عن الذعر.

الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟

ويجمع الخبراء على أن الهدوء هو أول خطوة للنجاة، فكلما حافظ الإنسان على توازنه النفسي، كان أكثر قدرة على اتخاذ القرار الصحيح، وحماية نفسه وأسرته، وتقليل المخاطر التي قد تنتج عن ردود الفعل العشوائية.

لذلك، ينصح المختصون بالاستعداد المسبق، ومعرفة إجراءات السلامة، والتعامل مع أي هزة أرضية بهدوء وثقة، مع الاعتماد على المعلومات الصادرة من المصادر الرسمية، لأن الوعي يبقى دائمًا خط الدفاع الأول في مواجهة الأزمات.

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بعد واقعة وفاة شابة بالمنوفية.. كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بزلزال؟

الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟
الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟
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