نحن في فلسطين .. سائح سويدي يتحدى شرطيًا إسرائيليًا لحظة تفتيشه بالقدس

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق مشادة كلامية بين سائح سويدي وأحد أفراد الشرطة الإسرائيلية في مدينة القدس، أثناء خضوع السائح لإجراءات التفتيش.

ويُظهر الفيديو الشرطي الإسرائيلي وهو يخاطب السائح قائلًا: "أنت لست هناك، ربما تظن أنك في السويد، أنت في إسرائيل"، في إشارة إلى أنه ليس في بلاده. ليرد السائح قائلًا: "وأنت ربما تعتقد أنك في إسرائيل، لكنك في فلسطين".

وأثار رد السائح حالة من التوتر، حيث أظهر المقطع الشرطي الإسرائيلي وهو ينهر السائح ويقوم بجذبه وإبعاده من أمامه، قبل أن ينتهي الفيديو دون أن تتضح ملابسات ما جرى بعد ذلك.

وأثار الفيديو تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث أشادو بموقف السائح واعتبروه تعبيرًا عن قناعته.