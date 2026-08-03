قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البحوث الفلكية : تسجيل 8 توابع لزلزال اليوم .. والوضع طبيعي
أزمة سبتة تتفاقم .. الاستخبارات الإسبانية : المغرب سمح بحدوث اختراق الحدود
ما حكم الدعاء على الظالم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يجيب
الجيش الأمريكي يعلن تحويل مسار 44 سفينة .. وتعطيل اثنتين في الحصار على إيران
البحوث الفلكية : زلزال اليوم بقوة 5.5 ريختر .. وقيادات الدولة تابعت الموقف فورًا
بعد وفاة شقيقه .. إلغاء العرض الخاص لفيلم محمد هنيدي الجواهرجي
الخنوس على رادار البريميرليج .. وشتوتجارت يتمسك بنجمه بمقابل مالي ضخم
«نزلت أجري زي ما حصل من 34 سنة».. أحمد موسى يروي لحظة شعوره بالزلزال
غياب مفاجئ لـ حمزة عبد الكريم في تدريب برشلونة .. وفليك يغيّر خططه
قرار عاجل بحبس المتهمين في فيديو انتحال صفة قاضٍ وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية
إذا استيقظت على زلزال .. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء
فينيسيوس يطالب بـ20 مليون يورو ومزايا إضافية لتجديد عقده مع ريال مدريد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

رئيس مجلس الدولة : المحكمة الدستورية العليا الحارس الأمين على تطبيق الدستور

مجلس الدولة
مجلس الدولة
إسلام دياب

استقبل المستشار محمود أبو الدهب رئيس مجلس الدولة اليوم الإثنين، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا والوفد المرافق له من أعضاء المحكمة، وذلك بحضور المستشار ناصر رضا نائب رئيس مجلس الدولة، أمين عام المجلس، والمستشارين أعضاء المجلس الخاص لمجلس الدولة، بمقر مجلس الدولة في قصر الأميرة فوقية.

وهنأ المستشار بولس فهمي المستشار محمود أبو الدهب بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد رئيسًا لمجلس الدولة، متمنيًا له التوفيق في قيادة المؤسسة القضائية العريقة، ومعربًا عن ثقته في قدرته على مواصلة مسيرة العطاء والإنجاز التي تميز بها مجلس الدولة على مدى تاريخه الطويل.

وأكد رئيس المحكمة الدستورية العليا أن مجلس الدولة مؤسسة قضائية شامخة تحظى بسمعة مرموقة بين جميع المؤسسات القضائية العربية والدولية، حيث تضم قامات قضائية وقانونية مُشرفة أثرت الفكر القانوني بأحكامها ومبادئها الراسخة.

وأشار إلى أن مجلس الدولة يُعد ركيزة أساسية من ركائز حماية الحقوق والحريات العامة للمواطنين، فضلًا عن كونه ملاذ المشروعية وأحد الحصون القضائية والقانونية الرئيسة والمنيعة التي تذود عن مقدرات الوطن وتضمن سيادة القانون.

من جانبه، أعرب المستشار محمود أبو الدهب عن امتنانه وتقديره لهذه الزيارة الكريمة من جانب المستشار بولس فهمي، مشيرًا إلى أنها تعكس الروابط العميقة بين مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا.

وأشاد بالقامة القانونية الرفيعة التي يمثلها المستشار بولس فهمي، وبكونه أحد أبرز أعلام ومفكري القانون الدستوري في مصر، والذي أسهم بجهود كبيرة في إرساء دعائم العدالة الدستورية.

وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا تُعد صرحًا قضائيًّا يبعث على الفخر والاعتزاز، يضم بين صفوفه خيرة العقول القضائية في مصر، فضلًا عن كون المحكمة الدستورية هي الحارس الأمين على تطبيق الدستور، بما يحفظ توازن السلطات ويصون الحقوق الدستورية للمواطنين.

من جهته، أكد المستشار ناصر رضا نائب رئيس مجلس الدولة، أمين عام المجلس، حرص مجلس الدولة على تعزيز أوجه التعاون القضائي والقانوني والعلمي مع المحكمة الدستورية العليا، عبر المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل القانونية، لتبادل الرؤى والخبرات الفنية، وكذا في مجال البحوث والدراسات القانونية.

المستشار محمود أبو الدهب مجلس الدولة المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي مؤسسة قضائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة توقع وقوع زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس

هل يحدث زلزال كبير يومي 4 و5 أغسطس؟ البحوث الفلكية تكشف التفاصيل

الذهب

الجرام وصل 3920 جنبها.. انخفاض سعر الذهب اليوم الإثنين

تنسيق الجامعات 2026

88.9 %سياسةواقتصاد 85.9% للاعلام 87.1% للألسن.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق الجامعات 2026

أرشيفية

البحوث الفلكية تكشف حقيقة حدوث زلزال جديد خلال الفترة المقبلة

البنزين

بعد زيادات الأسعار العالمية.. سعر البنزين والسولار في مصر اليوم

الذهب

الذهب نزل الحق اشتري .. سعر الجرام من عيار 21 يسجل رقماً قياسياً جديدا

بسمة سمير

ماتت وأولادها في حضنها .. سيدة تفارق الحياة بسبب فزع زلزال الفجر

أرشيفية

لماذا حذرت الهواتف بعض المصريين من الزلزال.. خبير يكشف السر

ترشيحاتنا

المجلة الدولية للمركز القومي للبحوث

المجلة الدولية لمركز البحوث تنضم إلى قاعدة سكوبس العالمية

الاهلى صبور

بعد نجاح YOUD في رأس الحكمة .. الأهلي صبور تطلق أحدث مراحل المشروع "يود البحر" ، بشاليهات صف أول على البحر بخدمات فندقية مع إطلالات مباشرة

الأرصاد

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة اعتبارا من الغد.. والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 35 درجة

بالصور

إذا استيقظت على زلزال .. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء

إذا استيقظت على زلزال.. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء
إذا استيقظت على زلزال.. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء
إذا استيقظت على زلزال.. افعل هذه الأشياء فورًا وتجنب هذه الأخطاء

رسميا .. قرار صيني يحظر تقنية مقابض الأبواب الخفية بدءا من 2027‏

مقابض الأبواب الخفية
مقابض الأبواب الخفية
مقابض الأبواب الخفية

بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. وأخصائية تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر

بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر
بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر
بعد واقعة بسمة سمير.. تحذير عاجل لمرضى القلب عند الشعور بالزلزال.. أخصائية قلب تكشف الفئات الأكثر عرضة للخطر

بعد واقعة وفاة شابة بالمنوفية.. كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بزلزال؟

الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟
الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟
الزلزال بدأ.. بعد واقعة بسمة سمير كيف تحافظ على هدوئك إذا شعرت بهزة أرضية؟

فيديو

حمدي المرغني

حمدي الميرغني يفاجئ الجمهور بخبر الانفصال.. رسالة غامضة تختفي بعد دقائق

الشاي

قبل ما تشرب الكوب.. تحذير خطير من الشاي مجهول المصدر

فاتن بن عمر العزيزي

مأساة تهز الرياضة المغربية.. وفاة لاعبة كرة قدم غرقًا أثناء محاولة الوصول إلى سبتة

أحمد ماهر

كنت غاضبا.. أحمد ماهر يكشف كواليس تكريمه فى المهرجان القومي للمسرح.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد