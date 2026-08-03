شاهد .. جلسة تصوير مثيرة لـ سينتيا خليفة من القاهرة استعدادا لموسم الصيف الدرامي

لفتت الفنانة اللبنانية سينتيا خليفة الأنظار بأحدث ظهور لها، بعدما شاركت جمهورها جلسة تصوير جديدة من القاهرة، تألقت خلالها بإطلالة رياضية عصرية عكست رشاقتها ولياقتها، تزامنًا مع استعدادها لانطلاق الموسم الدرامي الصيفي.

واختارت سينتيا أن تجمع في جلسة التصوير بين اثنين من أبرز معالم العاصمة، نهر النيل وبرج القاهرة، حيث التقطت عدستها مجموعة من الصور وسط المساحات الخضراء وعلى خلفية البرج الشهير المطل على النيل، بينما أضفت ألوان الغروب لمسة دافئة على المشاهد، لتخرج الجلسة بطابع هادئ وعصري جمع بين أناقة الإطلالة وسحر المكان. كما اعتمدت إطلالة رياضية بسيطة باللونين الأبيض والأسود، عكست أسلوبها العصري وحضورها اللافت.

أعمال سينتيا خليفة

وتستعد سينتيا خليفة لخوض الموسم الدرامي الصيفي بعدد من الأعمال الجديدة، وذلك بعد النشاط الفني اللافت الذي شهدته الفترة الماضية، حيث سجلت حضورًا قويًا في موسم رمضان من خلال مسلسلي "فرصة أخيرة" مع طارق لطفي ومحمود حميدة، و"وننسى اللي كان"، مع ياسمين عبد العزيز، بعدما سبقتهما مشاركتها في مسلسل "ابن النادي" مع أحمد فهمي، إلى جانب أحدث أعمالها السينمائية "سفاح التجمع" رفقة أحمد الفيشاوي، لتواصل بذلك تنويع اختياراتها بين الدراما والسينما وتعزيز حضورها على الساحة الفنية العربية.