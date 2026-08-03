فلسطين ضيف شرف الدورة العاشرة لملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة

تنظم مؤسسة اولادنا خلال الفترة من 17 إلى 24 سبتمبر المقبل فعاليات الدورة العاشرة لملتقى "أولادنا" الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة تحت شعار «ملتقي اولادنا .. الفن يجمعنا»، برئاسة سهير عبد القادر، حيث شهدت دوراته السابقة رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ملتقي اولادنا

تحتفي المؤسسة هذا العام بعشر سنوات من العمل الثقافي والإنساني، وترسيخ مكانة الملتقى الذي يعد الوحيد عالميا المعني بتمكين ودمج ذوي القدرات الخاصة عبر الفنون.

وتشهد الدورة العاشرة مشاركة فلسطينية خاصة تتصدر برنامج الملتقى، تأكيدًا على التضامن الثقافي والإنساني مع الشعب الفلسطيني، حيث يقدم المخرج الفلسطيني رشيد المشهراوي فيلمين، من بينهما فيلم "مهرج غزة"، كما تُقام ندوة خاصة بحضور المخرج وبطل الفيلم علاء مقداد، إلى جانب مشاركة فرقة كنعان للفنون الفلكلورية الفلسطينية وكورال أبناء غزة، في برنامج يعكس الهوية الفلسطينية ويؤكد قدرة الفن على تجاوز الحواجز وصناعة الأمل.

كما يشهد الملتقى حضورًا سينمائيًا دوليًا واسعًا، بمشاركة عدد من افلام جنوب أفريقيا، إلى جانب أعمال سينمائية من فرنسا، ومارتينيك، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والسويد، وإيطاليا، فيما تستضيف العروض الفنية فرقًا من الأرجنتين، وبلغاريا، ومقدونيا، وتنزانيا، والصين، وروسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر، لتقديم عروض تعكس التنوع الثقافي والإبداعي لشعوب العالم.

وتشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بأربعة عروض فنية ومسرحية من القاهرة وعدد من المحافظات، فيما تقدم السودان مشاركة خاصة تشمل الحرف اليدوية والفنون التشكيلية والاستعراضات وورش العمل، بما يعزز من الطابع الدولي والتنوع الثقافي للدورة.

وفي إطار اهتمام الملتقى بصناعة المستقبل، تشهد الدورة العاشرة مشاركة 79 فيلمًا من إنتاج طلاب كليات ومعاهد الإعلام الحكومية والخاصة، في أكبر حضور طلابي منذ انطلاق الملتقى، تأكيدًا على دوره في اكتشاف ورعاية المواهب الشابة وإتاحة منصة حقيقية لهم للتواصل مع كبار الفنانين وصناع السينما.

وتضم الجامعات والمعاهد المشاركة جامعة القاهرة، وجامعة عين شمس، وجامعة بنها، وجامعة النهضة، وجامعة الأهرام الكندية، وجامعة MSA، وجامعة الجلالة، وجامعة CIC، ومعهد الإسكندرية العالي للإعلام، والأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، في مشهد يعكس التطور الذي تشهده المؤسسات الأكاديمية المصرية في مجالات الإعلام وصناعة الأفلام.

ومن المقرر أن يعقد ملتقى "أولادنا" مؤتمره الصحفي يوم 29 أغسطس الجاري بمسرح الهناجر، للإعلان عن البرنامج الكامل للدورة العاشرة، والكشف عن أسماء الشخصيات والنجوم المكرمين، إلى جانب استعراض أبرز الفعاليات الفنية والثقافية والإنسانية.

وعلى مدار عشرة أعوام، نجح ملتقى "أولادنا" في ترسيخ مكانته كمنصة دولية تجمع الفن بالإنسانية، وتؤمن بأن الإبداع لا يعرف حدودًا أو إعاقات، مواصلًا رسالته في تمكين ذوي القدرات الخاصة، وفتح مساحات جديدة للحوار الثقافي بين شعوب العالم، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الفن هو اللغة الأكثر قدرة على صناعة السلام وبناء الجسور بين الأمم.