دجيكو يمدد عقده مع سالكة الألماني

نجح نادي شالكه في إقناع نجم البوسنة إدين دجيكو بالبقاء عامًا آخر مع الفريق في عودته إلى الدوري الألماني الممتاز.

كان مستقبل المهاجم المخضرم غامضًا بعد أن ساهم في صعود شالكه من دوري الدرجة الثانية الألماني الموسم الماضي قبل مشاركته في كأس العالم، لكن النادي أعلن يوم الاثنين أنه وافق على البقاء للموسم المقبل.

وقال شالكه في بيان: "بعد النصف الثاني الناجح من الموسم مع الفريق الأزرق الملكي، وقّع قائد منتخب البوسنة والهرسك عقدًا جديدًا لمدة عام واحد. سيبدأ دجيكو التدريبات في شالكه يوم الثلاثاء".

وانضم دجيكو، الذي بلغ الأربعين من عمره في مارس الماضي، إلى شالكه بعقد قصير الأجل قادمًا من نادي فيورنتينا الإيطالي في يناير. وسجل ستة أهداف وصنع ثلاثة أخرى في 11 مباراة خاضها في دوري الدرجة الثانية.

عودة دجيكو

عاد دجيكو من إصابة في الكتف ليشارك كبديل في مباراة ضمن فيها شالكه الصعود إلى الدوري الألماني بفوزه 1-0 على فورتونا دوسلدورف في مايو. كان متحفظًا عندما سُئل عما إذا كان سيبقى للمشاركة في منافسات الدوري الألماني، لكن جماهير شالكه حصلت الآن على الإجابة التي كانوا ينتظرونها.

قال يوري مولدر، المدير الرياضي لشالكه: “لقد منح إدين شالكه شيئًا مميزًا خلال الأشهر الأربعة والنصف التي قضاها هنا حتى الآن. كان لاعبًا أساسيًا ومحبوبًا لدى الجماهير، وكان دائمًا قدوة حسنة بشخصيته داخل الملعب وخارجه. خلال مناقشاتنا في الأسابيع القليلة الماضية، اتضح لنا أن إدين لا يزال شغوفًا باللعبة. لهذا السبب نحن على ثقة بأنه سيساعدنا في الدوري الألماني أيضًا.”

سطع نجم دجيكو في فولفسبورغ، حيث ساهم في فوز الفريق بلقب الدوري الألماني (البوندسليغا) عام 2009. كما فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي عامي 2012 و2014، وكأس إيطاليا مع إنتر ميلان عامي 2022 و2023.

ونقل النادي عن دجيكو قوله: "منذ انضمامي إلى شالكه في الشتاء، حظيت بتجربة رائعة مع فريق مميز وجماهير رائعة. يُعدّ الصعود إلى البوندسليغا من أبرز إنجازات مسيرتي الكروية، لقد كان شعورًا لا يُصدق. لطالما أسعدتني كرة القدم، وهي ما يدفعني للمضي قدمًا. ما زلت أشعر برغبة جامحة في تحقيق المزيد، وأرغب أيضًا في مساعدة فريقي في البوندسليغا".

ستكون أول مباراة لشالكه بعد غياب دام ثلاثة مواسم أمام أوغسبورغ في 30 أغسطس.

وأكد شالكه أن دجيكو سيستمر في ارتداء القميص رقم 10.

دجيكو هو الهداف التاريخي لمنتخب البوسنة برصيد 73 هدفاً من 151 مباراة، وهو رقم قياسي.