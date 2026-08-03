الكشف عن قرعة الملحق المؤهل لمرحلة الدوري في أبطال أوروبا

أُجريت قرعة الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا يوم الاثنين، في مدينة نيون بسويسرا.

وتمثل مسار الدوري في:

مباراة الذهاب

18-19 أغسطس

فنربخشة (تركيا) أو شتورم غراتس (النمسا) ضد سبارتا براغ (جمهورية التشيك) أو ليون (فرنسا)

أولمبياكوس (اليونان) ضد إن إي سي نيميغن (هولندا) ضد يونيون سان جيلواز (بلجيكا) أو بودو/غليمت (النرويج)

مباراة الإياب

25-26 أغسطس

سبارتا براغ (جمهورية التشيك) أو ليون (فرنسا) ضد فنربخشة (تركيا) أو شتورم غراتس (النمسا)

يونيون سان جيلواز (بلجيكا) أو بودو/غليمت (النرويج) ضد أولمبياكوس (اليونان) ضد نيميغن (هولندا)

فيما تمثل مسار الأبطال في:

مباراة الذهاب

18-19 أغسطس

ليفيسكي صوفيا (بلغاريا) أو كيرات ألماتي (كازاخستان) ضد أيك أثينا (اليونان)

سلتيك (اسكتلندا) ضد لاسك (النمسا)

دينامو زغرب (كرواتيا) أو كاونو زالغيريس (ليتوانيا) ضد فايكنغ (النرويج)

ميالبي (السويد) أو سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا) ضد أرارات-أرمينيا (أرمينيا) أو تسيليه (سلوفينيا)

هبوعيل بئر السبع أو النجم الأحمر بلغراد (صربيا) ضد آرهوس (الدنمارك) أو صباح (أذربيجان)

مباراة الإياب

أغسطس ٢٥-٢٦

أيك أثينا (اليونان) ضد ليفسكي صوفيا (بلغاريا) أو كايرات ألماتي (كازاخستان)

لاسك (النمسا) ضد سلتيك (اسكتلندا)

فايكينغ (النرويج) ضد دينامو زغرب (كرواتيا) أو كاونو زالغيريس (ليتوانيا)

أرارات-أرمينيا (أرمينيا) أو تسيليه (سلوفينيا) ضد ميالبي (السويد) أو سلوفان براتيسلافا (سلوفاكيا)

أي جي إف آرهوس (الدنمارك) أو صباح (أذربيجان) ضد هبوعيل بئر السبع (إسرائيل) أو النجم الأحمر بلغراد (صربيا)