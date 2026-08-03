ذروة الموجة الحارة تضرب مصر.. والأرصاد تكشف موعد الانفراجة

تواصل الموجة شديدة الحرارة سيطرتها على مختلف أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع بداية شهر أغسطس، وسط ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة وهو ما يزيد الإحساس بحرارة الطقس، بينما يترقب المواطنون موعد تحسن الأحوال الجوية وانخفاض درجات الحرارة بعد أيام من الأجواء اللاهبة.

وأكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد ما زالت تتأثر بموجة حارة يصاحبها ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، موضحة أن التحسن المرتقب لن يكون كبيرا في البداية، بسبب استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، التي تظل العامل الرئيسي في زيادة الشعور بحرارة الطقس مقارنة بالقيم المسجلة فعليا.

موعد انكسار الموجة الحارة

وأوضحت الهيئة أن الموجة الحارة ستبدأ في الانكسار تدريجيا اعتبارا من يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حيث تشهد درجات الحرارة انخفاضا طفيفا لتتراوح العظمى على القاهرة وعدد من محافظات الوجه البحري بين 35 و36 درجة مئوية خلال ساعات النهار، إلا أن تأثير الرطوبة سيبقي الإحساس بالحرارة أعلى من المعدلات المسجلة.

حالة الطقس اليوم

وبحسب توقعات الهيئة، يسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى شديد الحرارة رطب نهارا على معظم أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارا رطبا على السواحل الشمالية، في حين يسود ليلا طقس مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة

وأشارت الهيئة إلى أن القاهرة الكبرى تسجل اليوم درجة حرارة عظمى تبلغ 37 درجة مئوية، بينما تصل الحرارة المحسوسة إلى 39 درجة، فيما تسجل السواحل الشمالية الغربية 30 درجة للعظمى و33 درجة للمحسوسة، بينما تبلغ على السواحل الشمالية الشرقية 33 درجة للعظمى و36 درجة للمحسوسة.

وفي الوجه البحري، تصل درجة الحرارة العظمى إلى 36 درجة، والمحسوسة إلى 38 درجة، بينما تسجل مناطق شمال الصعيد 40 درجة للعظمى و42 درجة للمحسوسة، في حين ترتفع الحرارة في جنوب الصعيد إلى 45 درجة للعظمى و46 درجة للمحسوسة، لتظل المنطقة الأكثر تأثرًا بالموجة الحارة.

سحب وأمطار محدودة

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أم هناك فرص ضعيفة لتكون السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، وقد يصاحبها احتمال ضعيف للغاية لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق بنسبة تقترب من 20%، بالتزامن مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة.

شبورة مائية ورياح مثيرة للأتربة

وحذرت الهيئة من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها قد تكون كثيفة أحيانا، وهو ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

كما توقعت نشاطا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، بما يسهم في تلطيف الأجواء نسبيا بالمناطق المكشوفة، إلا أنها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وجنوبها، إضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين وجنوب الصحراء الشرقية، وذلك على فترات متقطعة.

اضطراب نسبي في حالة البحر المتوسط

ولفتت الهيئة إلى نشاط الرياح على عدد من شواطئ البحر المتوسط، من بينها السلوم، ومطروح، والعلمين، والإسكندرية، وبلطيم، وجمصة، وبورسعيد، ودمياط، والعريش، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ليتراوح بين 1.5 و2.25 متر، الأمر الذي يستوجب توخي الحذر عند ممارسة الأنشطة البحرية.

من جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر تعيش حاليا ذروة الموجة شديدة الحرارة التي بدأت منذ نهاية الأسبوع الماضي، موضحة أن الارتفاع الكبير في نسب الرطوبة يعد العامل الرئيسي وراء زيادة الإحساس بدرجات الحرارة، إذ يشعر المواطنون بأجواء أكثر حرارة مما تسجله القراءات الفعلية.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن التحسن التدريجي في الأحوال الجوية سيبدأ اعتبارا من غد الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة على القاهرة الكبرى لتسجل نحو 35 درجة مئوية، مقارنة بـ 39 درجة مئوية سجلتها خلال الساعات الماضية، بما يخفف نسبيا من حدة الأجواء الحارة.

وأشارت غانم، إلى أن الانخفاض الحقيقي والملحوظ في نسب الرطوبة، إلى جانب تراجع تأثير منخفض الهند الموسمي، لن يتحقق قبل منتصف شهر سبتمبر المقبل.

واختتمت: "وهو ما يعني استمرار الشعور بالأجواء الرطبة خلال الفترة المقبلة، رغم الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة".

نصائح الأرصاد للمواطنين

ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين إلى متابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة، والالتزام بالإرشادات الوقائية، خاصة خلال ساعات الظهيرة، مع تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، والإكثار من شرب المياه والسوائل، في ظل استمرار الأجواء شديدة الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات النهار.