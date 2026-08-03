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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«الأرصاد»: بداية انكسار الموجة الحارة من الثلاثاء وحتى السبت 8 أغسطس

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 4 أغسطس 2026 وحتى السبت 8 أغسطس 2026، مشيرة إلى تشكيل انخفاض طفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين (1 إلى 2) درجة مئوية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس يسوده طابع مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، ومائل للحرارة رطب ليلاً على أغلب الأنحاء، بينما يكون شديد الحرارة رطباً نهاراً على أغلب المناطق، وحاراً رطباً على السواحل الشمالية.

أبرز الظواهر الجوية المتوقعة خلال الفترة من الثلاثاء 4 أغسطس 2026 وحتى السبت 8 أغسطس 2026 :

شبورة مائية: تتكون شبورة مائية صباحاً من الساعة (4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

نشاط الرياح: ينشط الرياح أحياناً على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة خلال الفترة من الثلاثاء 04 أغسطس إلى السبت 08 أغسطس.

ارتفاع نسب الرطوبة: يزيد ارتفاع نسب الرطوبة من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح من (2 إلى 4) درجات مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة (العظمى والمحسوسة) خلال الفترة:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: تتراوح العظمى بين 35 و36 درجة، بينما تصل المحسوسة إلى 37-38 درجة.

السواحل الشمالية: تتراوح العظمى بين 30 و31 درجة، والمحسوسة بين 33 و35 درجة.

شمال الصعيد: تتراوح العظمى بين 37 و38 درجة، والمحسوسة بين 39 و40 درجة.

جنوب الصعيد: تتراوح العظمى بين 40 و45 درجة، وتصل المحسوسة إلى ما بين 41 و46 درجة.

وشددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على أهمية متابعة التحديثات والنشره الجوية اليومية الصادرة عنها تحسباً لأي التغيرات طارئة.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية انخفاض درجات الحرارة الطقس شديد الحرارة

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