وسط حصار الحوثيين.. ناقلتا نفط سعودي تعبران مضيق باب المندب

أظهرت بيانات الشحن الصادرة اليوم الاثنين أن ناقلتي نفط محملتين بالنفط السعودي عبرتا مضيق باب المندب خلال عطلة نهاية الاسبوع، في حين تباطأت حركة الملاحة في مضيق هرمز عقب تقارير عن هجمات استهدفت سفنا.



وأظهرت بيانات شركه "كبلر" أن ناقلة النفط من نوع "سوزماكس" المسماه "ليسبوس"، وناقلة النفط الخام فائقة الضخامة "ديش فايبهاف"، غادرتا البحر الأحمر مع تعطيل أجهزه التعريف الآلي (AIS) الخاصة بهما. وكانت ناقلة "ليسبوس" التي ترفع علم مالطا تحمل نحو مليون برميل من النفط الخام السعودي، ولم يتضح على الفور وجهتها النهائية.

أما ناقلة "ديش فايبهاف" التي تحمل مليوني برميل، فتتجه إلى ميناء سيكا في الهند، حيث تستقبل شركه "ريلاينس اندستريز" عادة شحنات النفط الخام. ولم ترد شركة "دايناكوم" المشغله لناقلة "ليسبوس" على طلبات التعليق، كما تعذر الاتصال بشركة "شيبينغ كورب أوف إنديا" المشغلة لناقلة "ديش فايبهاف".

وكان "الحوثيون" قد أعلنوا يوم 20 يوليو الماضي فرض حصار بحري على المملكة العربية السعودية في سياق الحرب مع إيران، ووسع نطاق هجماتهم على ناقلات النفط والإمدادات العالمية إلى مياه تتجاوز الخليج.