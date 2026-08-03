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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روسيا تعلن الاستعداد لدراسة أي مقترحات بناءة من أوكرانيا

أرشيفية
أرشيفية

أكدت روسيا استعدادها للنظر في أي مبادرات وصفتها بـ"البناءة" لاستئناف المفاوضات مع أوكرانيا، مشددة على أنها لا تزال منفتحة على الحلول الدبلوماسية لإنهاء النزاع.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل غالوزين، في تصريحات لصحيفة "إزفيستيا" الروسية نُشرت الإثنين، إن موسكو لم ترفض المفاوضات في أي مرحلة، مضيفًا أن الجانب الأوكراني هو الذي أوقف مسار الحوار وفرض على نفسه حظرًا على التفاوض.

وأوضح غالوزين أن المسؤولين الروس أكدوا مرارًا استعداد بلادهم للدخول في مفاوضات، مشيرًا إلى أن موسكو لم ترفض يومًا دراسة أي مقترحات جادة، بما في ذلك تلك المتعلقة بإطار وآليات الاتصالات بين الطرفين.

وأضاف أن تقديم مثل هذه المبادرات لا يعتمد على روسيا وحدها، في إشارة إلى أن استئناف الحوار يتطلب تحركًا من الجانب الأوكراني أيضًا.

روسيا أوكرانيا المفاوضات مع أوكرانيا روسيا وأوكرانيا إنهاء الحرب في أكرانيا

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