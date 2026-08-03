رئيس البحوث الفلكية: رصدنا 5 توابع أقل قوة من الزلزال

​كشف الدكتور باسم سيد النبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التفاصيل الأخيرة والمتعلقة بالهزة الأرضية التي شهدتها البلاد، معلناً رصد 5 توابع زلزالية حتى الآن، مؤكداً أنها جميعها جاءت بدرجات أقل قوة بكثير من الزلزال الأصلي.

​وأوضح رئيس المعهد، أن الزلزال الرئيسي بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، ووقع على بُعد 38 كيلومتراً شمال مدينة السويس (شرق القاهرة).

واشار إلى أن تسجيل التوابع بدرجات أقل قوة هو سلوك طبيعي وجيوفيزيائي لتفريغ باقي الطاقة المخزونة داخل الأرض.

​ودعا رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية جميع المواطنين المتواجدين في الشوارع إلى العودة لمنازلهم والنوم في أمان، مؤكداً أنه لا داعي للخوف أو البقاء في الشوارع، حيث أن الوضع آمن تماماً ولا يشكل أي خطورة على المباني أو الأرواح.

​وأفاد البيان الرسمي الصادر عن المعهد بأن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 03:00:29 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر.

​أكد الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لم يرد للمعهد حتى الآن ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية من جانب المواطنين، كما لم يثبت وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.