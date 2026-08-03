قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط القبول بالمعاهد الصحية الشرطية
الساعة 3 ويوم 3.. زلزال اليوم يشعل نظريات المؤامرة على السوشيال ميديا؟
رسالة تحذيرية.. هل يمكن للذكاء الاصطناعي التنبؤ بالزلازل وما مدى دقته؟
حرائق مدمرة تجتاح واشنطن.. إعلان الطوارئ وآلاف السكان يفرون من منازلهم
هل التكبير وقت الزلزال يزيد قوته أم أنها خرافة؟.. النبي أوصى بـ3 أمور
أذكار الصباح كاملة مكتوبة 2026.. أفضل الأدعية لبدء يومك بالبركة والحفظ
الحرارة تلامس الـ 45.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين
موجة حارة قياسية تضرب البلاد.. الحرارة تلامس 46 درجة وتحذيرات عاجلة بسبب القبة الحرارية
أسعار سوزوكي سياز 2026 في السوق السعودي
لا داعي للبقاء في الشوارع والوضع آمن.. البحوث الفلكية يدعو المواطنين للعودة إلى منازلهم
ما هو دعاء الزلزال؟.. 10 كلمات تنجيك من غضب الله والهلاك بعذابه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس البحوث الفلكية: رصدنا 5 توابع أقل قوة من الزلزال

زلزال
زلزال
إسلام خالد

​كشف الدكتور باسم سيد النبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التفاصيل الأخيرة والمتعلقة بالهزة الأرضية التي شهدتها البلاد، معلناً رصد 5 توابع زلزالية حتى الآن، مؤكداً أنها جميعها جاءت بدرجات أقل قوة بكثير من الزلزال الأصلي.

​وأوضح رئيس المعهد، أن الزلزال الرئيسي بلغت قوته 5.5 درجة على مقياس ريختر، ووقع على بُعد 38 كيلومتراً شمال مدينة السويس (شرق القاهرة).

واشار إلى أن تسجيل التوابع بدرجات أقل قوة هو سلوك طبيعي وجيوفيزيائي لتفريغ باقي الطاقة المخزونة داخل الأرض.

​ودعا رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية جميع المواطنين المتواجدين في الشوارع إلى العودة لمنازلهم والنوم في أمان، مؤكداً أنه لا داعي للخوف أو البقاء في الشوارع، حيث أن الوضع آمن تماماً ولا يشكل أي خطورة على المباني أو الأرواح.

​وأفاد البيان الرسمي الصادر عن المعهد بأن الهزة الأرضية وقعت في تمام الساعة 03:00:29 مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبلغت قوتها 5.5 درجة على مقياس ريختر.

​أكد الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه لم يرد للمعهد حتى الآن ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية من جانب المواطنين، كما لم يثبت وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

الهزة الأرضية الزلزال المعهد القومي للبحوث الفلكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

تقييمات أسبوعية وشهرية لطلاب البكالوريا .. والحصول على 50% شرط لدخول الامتحان

زلزال السويس

هل تحدث هزة أرضية أكبر من زلزال اليوم؟.. البحوث الفلكية يوضح التفاصيل

تنسيق الجامعات 2026

بعد اعلان الحد الأدنى.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 92.8% للطب 91.9 للأسنان87.9% للهندسة

مباحث أقسام الجيزة

بالأسماء.. شاهد اعتماد حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام الجيزة

زلزال

زلزال بقوة 5.5 ريختر في عدة مناطق بمصر.. وبيان عاجل من البحوث الفلكية

محمد عبد الغني نقيب المهندسين المصريين

نقابة المهندسين تشترط 75% في المواد الأساسية للقبول بكليات الهندسة

الأرصاد

العظمى تتخطى 45 درجة في الظل.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد

وزير التربية والتعليم

هل هناك مواد خارج المجموع في البكالوريا ..وما عدد محاولات التحسين المتاحة؟|تفاصيل عاجلة

ترشيحاتنا

الفنانة نور قدري

نور قدري لصدى البلد: لم أخشَ تقديم دور الأم في تحت السن

النجم الراحل رشدي اباظه

في ذكرى ميلاده.. رشدي أباظة دنجوان أسر قلوب الجماهير وترك بصمة خالدة في تاريخ السينما

عمرو محمود ياسين يوضح حقيقة تنبيهات الزلازل على هواتف أندرويد.. ويحذر من الشائعات والصور المولدة بالذكاء الاصطناعي

عمرو محمود ياسين يحذر من تنبيهات الزلازل على الهواتف: مولدة بالذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر ـ استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: التكنولوجيا.. القوة التي تعيد تشكيل العالم

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: حين ينهار السقف.. الغش من خيانة القلم إلى دمار المجتمع

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

المزيد