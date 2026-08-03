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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الحرارة تلامس الـ 45.. الأرصاد تحذر من طقس الإثنين

حالة الطقس
حالة الطقس
تقرير أخبار البلد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الإثنين شديدة الحرارة نهارا رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على مناطق من السواحل الشمالية.

وفيما يتعلق بحالة الطقس ليلاً، فهو مائل للحرارة رطب على أغلب الأنحاء.

أهم الظواهر الجوية

وعن الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تكون هناك شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق، مع نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة من السواحل الغربية.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط سيكون معتدل وإرتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.25 متر وإتجاه الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية.

وبالنسبة لحالة البحرالاحمر سيكون معتدل إلى مضطرب وإرتفاع الأمواج من 1.5 متر إلى 2.5 متر وإتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.


وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر


المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

العاصمة الجديدة 38 24

6 اكتوبر 38 24

بنها 37 25

دمنهور 35 24

وادى النطرون 37 24

كفر الشيخ 35 25

بلطيم 33 26

المنصورة 36 25

الزقازيق 37 25

شبين الكوم 36 24

طنطا 36 24

دمياط 32 25

بورسعيد 32 27

الاسماعيلية 38 24

السويس 37 25

العريش 34 24

رفح 33 23

رأس سدر 38 27

نخل 37 25

كاترين 33 22

الطور 39 27

طابا 38 26

شرم الشيخ 41 29

الغردقة 39 29

الاسكندرية 33 24

العلمين 30 24

مطروح 29 25

السلوم 31 23

سيوة 37 22

رأس غارب 38 29

سفاجا 39 28

مرسى علم 39 28

شلاتين 40 29

حلايب 35 30

أبو رماد 39 28

مرسى حميرة 39 29

أبرق 38 28

جبل علبة 38 28

رأس حدربة 35 30

الفيوم 38 25

بني سويف 39 24

المنيا 40 24

أسيوط 41 25

سوهاج 43 28

قنا 44 29

الأقصر 45 29

أسوان 45 30

الوادى الجديد 44 27

أبوسمبل 44 27

الأرصاد حالة الطقس شديدة الحرارة الظواهر الجوية

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