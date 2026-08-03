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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اتحاد الكرة: مخاطبة الكاف تمت بمبادرة منا.. وندعو الأهلي لدعم تطوير الكرة المصرية

اتحاد الكرة: مخاطبة الكاف تمت بمبادرة منا.. وندعو الأهلي لدعم تطوير الكرة المصرية
اتحاد الكرة: مخاطبة الكاف تمت بمبادرة منا.. وندعو الأهلي لدعم تطوير الكرة المصرية
ميرنا محمود

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موقفه من بيان النادي الأهلي بشأن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بعدم زيادة عدد الأندية.

وأوضح الاتحاد أن خطاب "كاف" وصل إليه في نفس يوم المؤتمر الصحفي لباتريس موتسيبي، مؤكدا أن مخاطبة الاتحاد الأفريقي جاءت بمبادرة من اتحاد الكرة وبتوجيه من المهندس هاني أبو ريدة، وأن النادي الأهلي لم يطلب من الأساس زيادة عدد الأندية.

وأشار الاتحاد إلى أنه غير ملزم بالإعلان عن رد "كاف"، خاصة أن الأهلي لم يكن قد تقدم بطلب رسمي لزيادة عدد الأندية.

وفي ختام رده، أكد اتحاد الكرة أن الهدف من لقاء القيادة السياسية عقب العودة من المونديال كان تطوير الكرة المصرية وليس تصعيد الأزمات، مشددًا على أن استمرار الخلافات يضر بالرياضة المصرية ولا يخدم أي طرف.

وأضاف الاتحاد، أنه يعمل وفق منهج إصلاحي وتطويري، داعيا جميع الأندية، وفي مقدمتها الأهلي، إلى دعم جهود تطوير الكرة المصرية بدلًا من الانشغال بالخلافات.

الاتحاد المصري لكرة القدم الأهلي قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف زيادة عدد الأندية

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