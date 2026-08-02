الكاف يعلن موعد قرعة الدور التمهيدي لدوري الأبطال والكونفدرالية بالقاهرة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" ، إقامة قرعة الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية، يوم الخميس المقبل في تمام الثانية ظهرًا بالقاهرة.

وكتب الإعلامي أحمد حسن ، عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك": إقامة قرعة الدور التمهيدي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية في الثانية ظهر الخميس المقبل بالقاهرة".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) ، اعتماد منحة تضامن بقيمة 100 ألف دولار أمريكي لكل نادٍ يودع الأدوار التمهيدية في بطولاته للأندية، وذلك في خطوة تستهدف دعم الأندية المشاركة وتعزيز استقرارها المالي.

وأوضح الكاف، أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزامه المستمر بتطوير كرة القدم الأفريقية، من خلال تقديم دعم مباشر للأندية التي تشارك في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، حتى في حال خروجها من الأدوار التمهيدية.