قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاحل والساق.. تفاصيل إصابة وغياب ثنائي سوبر عن ودية الأهلي وبترول أسيوط
طائرة تزود بالوقود أمريكية تغادر مطار بن جوريون عائدة إلى واشنطن
أذكار صلاة العصر مكتوبة كاملة.. أفضل التسبيح والدعاء بعد العصر
نهر الدانوب يُجبر المجر على وقف محطة الطاقة النووية الوحيدة في ​البلاد عن العمل
مركز إسرائيلي: إيران فرضت معادلة جديدة وأعادت رسم قواعد اللعبة في الشرق الأوسط
400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن
هيئة الدواء: لا إلغاء لتسعير عبوات الأدوية.. ومنظومة التتبع لا تمس الأسعار
سلامة المسافرين أولوية .. مطار القاهرة يكشف كواليس تعطل أحد مصاعد بارك مبنى الركاب 3
اقتصاد أكثر تنافسية.. تنسيق مشترك بين الإنتاج الحربي والاستثمار لدعم التصنيع المحلي
وكيل أحمد رضا يحسم موقفه مع الأهلي في الموسم الجديد
تنسيق المرحلة الأولى 2026.. رابط وخطوات التسجيل بـ الجامعات عبر الموقع الإلكتروني
رئيس استئناف القاهرة يعلن تشكيل واختصاصات أعضاء المكتب الفني للمحكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكاف يعلن 100 ألف دولار منحة للأندية المغادرة مبكرًا من بطولاته

الكاف
الكاف
حسام الحارتي

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اعتماد منحة تضامن بقيمة 100 ألف دولار أمريكي لكل نادٍ يودع الأدوار التمهيدية في بطولاته للأندية، وذلك في خطوة تستهدف دعم الأندية المشاركة وتعزيز استقرارها المالي.

وأوضح الكاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزامه المستمر بتطوير كرة القدم الأفريقية، من خلال تقديم دعم مباشر للأندية التي تشارك في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، حتى في حال خروجها من الأدوار التمهيدية.

وأكد الاتحاد أن القرار يهدف إلى تعزيز هياكل الأندية، وتشجيع المزيد من الفرق على المشاركة في بطولاته القارية، إلى جانب المساهمة في رفع مستوى التنافس داخل القارة.

وتعد منحة التضامن واحدة من الإجراءات التي يتبناها الكاف خلال الفترة الأخيرة لدعم الأندية والاتحادات الوطنية، في إطار خطته الرامية إلى تطوير منظومة كرة القدم الأفريقية على المستويين الفني والإداري.

الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف كرة القدم الأفريقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

بعد قليل.. التعليم العالي تعلن الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026.. مفاجأة سارة لطلاب الثانوية العامة

وزارة التعليم العالي

91.25% علمي علوم و86.09% للشعبة الهندسة و71.56% الادبي.. ننشر الحد الأدنى للتسجيل بـ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 .. 93.1% للطب و92.6% للأسنان و88.9% للهندسة

وزارة التعليم العالي

تنسيق الجامعات 2026.. تعليمات مهمة لطلاب الثانوية العامة قبل التسجيل بالمرحلة الأولى

تنسيق الجامعات 2026

انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الأربعاء المقبل لتستمر 5 أيام

تنسيق الجامعات

رابط التسجيل في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

حسين عموته

عموتة يحسم موقف الأهلي من صفقة حامد عبد الله.. وقرار مفاجئ بشأن التدعيمات الصيفية

ترشيحاتنا

الاهلي

طاهر وأقطاي يغيبان عن ودية الأهلي أمام بترول أسيوط

برشلونة

برشلونة يضع جوليان ألفاريز هدفا.. واللاعب يريد الرحيل عن أتلتيكو

إنفانتينو

رئيس رابطة الدوريات الأوروبية: استمرار إنفانتينو في رئاسة الفيفا أصبح محل شك

بالصور

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف
فوائد تناول مشروب الكركديه مع القرنفل فى الصيف

علاج فرط التصبغ .. فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان
فوائد صحية غير متوقعة من قشر الرمان

أمراض الكبد فى تزايد.. 3 عادات تحميه وأخرى تسرع تلفه

أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه
أمراض الكبد فى تزايد..3 عادات تحميه و أخرى تسرع تلفه

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟
ماذا يحدث للقلب عند تناول الشوفان؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب : قراءة في هندسة فوضى الشرق الأوسط الجديد

د. أحمد محمد عبد الوهاب

د. أحمد محمد عبد الوهاب يكتب: الطلاق والأبناء... كيف نحمي أطفالنا من صراعات الكبار؟

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ولادك يا بلدنا رجالة

د. هاني عمر الناظر

د. هاني عمر الناظر يكتب: القيادة الرشيدة .. والثوابت الوطنية وإدارة الأزمات

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

المزيد