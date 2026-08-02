الكاف يعلن 100 ألف دولار منحة للأندية المغادرة مبكرًا من بطولاته

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اعتماد منحة تضامن بقيمة 100 ألف دولار أمريكي لكل نادٍ يودع الأدوار التمهيدية في بطولاته للأندية، وذلك في خطوة تستهدف دعم الأندية المشاركة وتعزيز استقرارها المالي.

وأوضح الكاف أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزامه المستمر بتطوير كرة القدم الأفريقية، من خلال تقديم دعم مباشر للأندية التي تشارك في دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية، حتى في حال خروجها من الأدوار التمهيدية.

وأكد الاتحاد أن القرار يهدف إلى تعزيز هياكل الأندية، وتشجيع المزيد من الفرق على المشاركة في بطولاته القارية، إلى جانب المساهمة في رفع مستوى التنافس داخل القارة.

وتعد منحة التضامن واحدة من الإجراءات التي يتبناها الكاف خلال الفترة الأخيرة لدعم الأندية والاتحادات الوطنية، في إطار خطته الرامية إلى تطوير منظومة كرة القدم الأفريقية على المستويين الفني والإداري.