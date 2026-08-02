تصادم طائرتي هليكوبتر ​خلال ​مكافحة حرائق الغابات في اليونان

إصطدمت طائرتي هليكوبتر ​في أثناء ​مكافحة حرائق الغابات ​غربي العاصمة اليونانية ​أثينا، اليوم الأحد، وذلك بحسب ما ذكرت إدارة ‌الإطفاء في ​اليونان.

وأشارت إدارة ‌الإطفاء في ​اليونان، ⁠في بيان لها، إلى أنها تجري حاليا ​عملية ​بحث ⁠وإنقاذ ​للطاقمين في ​منطقة ⁠بساثا.

وفي وقت سابق، أصدرت السلطات المحلية في اليونان قرارا بإخلاء العديد من المجتمعات بعدما أشتعلت النيران في غابات بجزيرة باروس اليونانية في بحر أيجه.

وبحسب تقارير يونانية، فقد أبلغت أجهزة الطوارئ السكان بالتوجه إلى الشواطئ القريبة، ولا توجد تقارير مبدئية عن إصابات أو منازل تعرضت للضرر.

وتشير التقارير إلى أنه جرى نشر العشرات من رجال الإطفاء عبر جزيرة سيكلاديز.

وطلبت الجهات المعنية، تعزيزات من الجزيرتين القريبتين (ناكسوس وسيروس)، وكذلك من البر الرئيسي، وكاثيميريني.

وتجدر الإشارة إلى أن اليونان لم تشهد حتى الآن بشكل كبير موجات حارة حتى الآن هذا العام، لكن في السنوات الأخيرة، خلقت الفترات الطويلة من الحر الشديد والجفاف والرياح العاتية الظروف المثالية لحرائق الغابات.