6 تريليونات جنيه إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال الربع الأول من 2026

ارتفع إجمالي قيمة التداولات- الأسهم والسندات وأذون الخزانة- على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال الربع الأول من العام 2026 (يناير حتى مارس) بنسبة 41.2% على أساس سنوي.

وكشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة من يناير حتي مارس 2026- حصل “صدى البلد” على نسخة منه- أن قيم التداولات في البورصة، بلغت خلال شهر الربع الأول من 2026 نحو 6,053,663 تريليون جنيه، مقابل 4,287,185 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2025، بنمو 41.2%.

تداول الأسهم

كشفت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة “تداول الأسهم” في البورصة المصرية ارتفعت خلال الفترة من يناير حتي مارس 2026 بنسبة 32.7%، لتسجل 409,454 مليار جنيه، مقارنة بنحو 308,638 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2025.

قيمة تداولات السندات وأذون الخزانة

وخلال الربع الأول من العام 2026، ارتفعت قيمة “تداولات السندات وأذون الخزانة” لتسجل 5,644,209 تريليون جنيه، مقارنة بـ 3,978,547 تريليون جنيه خلال نفس الربع من العام 2025، بزيادة 41.9% وفق هيئة الرقابة المالية.

17 تريليون جنيه قيم التداول خلال 2025

ارتفع إجمالي قيمة التداولات على الأوراق المالية في البورصة المصرية خلال العام 2025، بنسبة 19.2% على أساس سنوي، حسب أحدث تقارير هيئة الرقابة المالية.

وبلغ إجمالي التداولات - الأسهم والسندات وأذون الخزانة - في البورصة، خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، قيمة بلغت 17,089 تريليون جنيه، مقابل 14,333 تريليون جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.2%، وفقا لهيئة الرقابة المالية.