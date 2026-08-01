استقبال جماهيري كبير لأحمد المحمدي في إندونيسيا

حظي النجم المصري أحمد المحمدي، لاعب أستون فيلا السابق وسفير النادي الحالي، باستقبال حافل من جماهير الفريق خلال الجولة الآسيوية التي يخوضها النادي في إندونيسيا ضمن استعداداته للموسم الكروي الجديد، في مشهد يعكس المكانة الكبيرة التي يحتفظ بها اللاعب في قلوب أنصار النادي رغم اعتزاله اللعب بقميص الفريق.

حرصت الجماهير الإندونيسية على الترحيب بالمحمدي منذ وصوله، حيث تجمهر عدد كبير من المشجعين لالتقاط الصور التذكارية معه والحصول على توقيعه، تعبيرًا عن تقديرهم لما قدمه خلال مسيرته مع الفريق، بعدما كان أحد العناصر المهمة التي ساهمت في تحقيق العديد من النجاحات وترك بصمة مميزة داخل النادي.

من جانبه، نشر النادي عبر منصاته الرسمية صورًا ومقاطع مصورة توثق لحظات استقبال أحمد المحمدي، مؤكدًا اعتزازه بأحد أبرز نجومه السابقين، والذي يواصل أداء دوره كسفير للنادي في مختلف المناسبات والفعاليات، بما يعزز من حضور النادي على المستوى العالمي ويؤكد استمرار العلاقة الوثيقة بين الطرفين.

ويحظى أحمد المحمدي باحترام واسع داخل أسرة النادي، سواء من الجماهير أو المسؤولين، بفضل ما قدمه من مستويات مميزة طوال فترة وجوده مع الفريق، إضافة إلى شخصيته الاحترافية التي جعلته نموذجًا يحتذى به داخل وخارج الملعب.

ويواصل الفريق استعداداته المكثفة من خلال جولته الآسيوية، التي تهدف إلى رفع جاهزية اللاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد. ومن المنتظر أن يخوض الفريق مواجهة ودية قوية أمام بايرن ميونيخ الألماني يوم السابع من أغسطس، في اختبار مهم للجهاز الفني واللاعبين قبل بدء المنافسات الرسمية.

ويؤكد الاستقبال الحافل الذي حظي به أحمد المحمدي أن النجوم الذين يتركون بصمة حقيقية داخل الأندية يظلون محل تقدير الجماهير حتى بعد انتهاء مشوارهم داخل المستطيل الأخضر، ليبقى النجم المصري واحدًا من أكثر اللاعبين العرب احترامًا ومحبة لدى جماهير ناديه السابق