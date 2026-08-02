"إعرف كليتك".. جامعة دمنهور تستعرض برامج كلية الصيدلة

استعرضت كلية الصيدلة بجامعة دمنهور أقسامها العلمية وبرامجها المتميزة التي تواكب التطورات العالمية في المجال الصيدلي والرعاية الصحية, في إطار مبادرة "اعرف كليتك" التي أطلقتها جامعة دمنهور لتعريف الطلاب الجدد وأولياء الأمور بالتخصصات والبرامج الدراسية بكليات الجامعة، واستجابة لتوجهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الرامية إلى إعداد خريج مؤهل مهنيا وعلميا لمتطلبات سوق العمل.

تأتي المبادرة برعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، و الدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة رانيا أبو زهرة، عميد كلية الصيدلة.

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا أبو زهرة أن الفلسفة التعليمية لكلية الصيدلة بجامعة دمنهور ترتكز على إعداد صيدلي متميز قادر على المنافسة محليا وإقليميا ودوليا، من خلال دمج العلوم الصيدلية الأساسية بالتطبيق الإكلينيكي، والتركيز على الرعاية الصيدلية المتمركزة حول المريض، بما يسهم في دعم المنظومة الصحية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030.

وأضافت "أبو زهرة" أن الكلية تحرص على ربط البحث العلمي بالاحتياجات المجتمعية، وتأهيل الخريج للعمل في مجالات الصناعة الدوائية، الصيدلة الإكلينيكية، البحث والتطوير، والرقابة الدوائية، مع غرس قيم الممارسة المهنية الأخلاقية والتعلم المستمر.

وتضم كلية الصيدلة بجامعة دمنهور 8 أقسام علمية تمثل كافة مجالات العلوم الصيدلية وهي:

*1. قسم الأدوية والسموم Pharmacology and Toxicology*

يعنى بدراسة تأثير الأدوية على جسم الإنسان والآثار الجانبية والسمية لها. ويؤهل الخريج للعمل في مجال البحث الدوائي، التجارب الإكلينيكية، والسلامة الدوائية.

*2. قسم الصيدلانيات Pharmaceutics*

يركز على تصميم وتصنيع الأشكال الصيدلية وتوصيل الدواء. ويهدف لتخريج كوادر قادرة على العمل في مصانع الأدوية وشركات البحث والتطوير.

*3. قسم الكيمياء التحليلية الصيدلية Pharmaceutical Analytical Chemistry*

يختص بأساليب تحليل ومراقبة جودة الدواء والمواد الخام. ويعد الكوادر للعمل في معامل الرقابة الدوائية ومعامل ضبط الجودة.

*4. قسم الكيمياء الحيوية Biochemistry*

يدرس العمليات الحيوية على المستوى الجزيئي وعلاقتها بالأمراض. ويؤهل الخريج للعمل في مجال التشخيص المخبري والبيولوجيا الجزيئية.

*5. قسم الميكروبيولوجيا والمناعة Microbiology and Immunology*

يعنى بدراسة الكائنات الدقيقة والأمصال واللقاحات. ويعد أخصائيين للعمل في معامل الميكروبيولوجيا وشركات المستحضرات الحيوية.

*6. قسم العقاقير Pharmacognosy*

يختص بدراسة الأدوية ذات المصدر الطبيعي والنباتات الطبية. ويؤهل للعمل في مجال المستحضرات العشبية والمكملات الغذائية.

*7. قسم الصيدلة الإكلينيكية والممارسة الصيدلية Clinical Pharmacy and Pharmacy Practice*

يمثل الركيزة الأساسية للرعاية الصيدلية بالمستشفيات. ويدرب الطلاب على متابعة المرضى، مراجعة العلاج، وتقديم الاستشارات الدوائية.

*8. قسم الكيمياء الصيدلية Pharmaceutical Chemistry*

يعنى بتصميم وتخليق واكتشاف الأدوية الجديدة. ويعد كوادر للعمل في مجال البحث الدوائي وشركات الأدوية.

وفيما يخص البرامج الدراسية، تقدم الكلية برنامجين رئيسيين:

*1. برنامج بكالوريوس الصيدلة Pharm D*

برنامج عام يؤهل الخريج للعمل في جميع مجالات الصيدلة: الصناعة، الصيدليات العامة والمجتمعية، شركات التوزيع، والهيئات الرقابية. ويركز على تأسيس صيدلي شامل في العلوم الصيدلية.

*2. برنامج بكالوريوس الصيدلة Pharm D - صيدلة إكلينيكية*

برنامج متميز متخصص في الرعاية الصيدلية داخل المستشفيات والمراكز الطبية. يؤهل الخريج للعمل كصيدلي إكلينيكي ضمن الفريق الطبي، ومتابعة الخطط العلاجية للمرضى، وضمان الاستخدام الآمن والفعال للدواء. ويعد من أكثر التخصصات طلباً في سوق العمل الصحي حاليا.

وتدعو كلية الصيدلة بجامعة دمنهور طلاب الثانوية العامة للانضمام إلى صرحها العلمي، والاستفادة من بنيتها التحتية المتطورة ومعاملها البحثية وبرامجها المرتبطة مباشرة بسوق العمل، لضمان مستقبل مهني واعد في أحد أهم القطاعات الحيوية.