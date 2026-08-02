بعد اعلان الحد الأدنى.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي 92.8% للطب 91.9 للأسنان87.9% للهندسة

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد للعام الجامعي 2026/2027، من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق ٥-٨-٢٠٢٦ وحتى يوم الأحد الموافق ٩-٨-٢٠٢٦ وفقًا للحد الأدنى وعدد الطلاب كما يلي:

وتصدّرت محرك البحث الشهير «جوجل» مؤشرات تنسيق المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026.

تنسيق الجامعات 2026.. توقعات تنسيق كليات علمي علوم ورياضية لطلاب الثانوية العامة 2026، خاصة كلية الطب الأسنان والصيدلة والهندسة هي الأكثر بحثًا على محرك البحث الشهير جوجل في تنسيق الثانوية العامة 2026، إذ بدأ الكثير من طلاب القسم العلمي البحث عن درجات التنسيق بالجامعات المصرية، حيث يسعى كل طالب لمعرفة درجات التنسيق من أجل تسهيل عملية تسجيل الرغبات في الجامعات والكليات.

وحسبت توقعات خبراء التعليم، بعد إعلان وزارة التعليم العالي الحك الادني للقبول للمرحلة الاولي من تنسيق الجامعات 2026 انخفاض تنسيق الجامعات لهذا العام متوقعين الطب 92.8% والهندسة87.9% والاسنان91.9% والصيدلة 91.1%