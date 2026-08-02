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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فاجأ الجمهور.. أحمد سعد يشعل حماس الحضور بحفل رأس الحكمة

أحمد سعد
أحمد سعد
سعيد فراج

فاجأ المطرب أحمد سعد جمهور حفل "سعادة ساحل" في رأس الحكمة بالساحل الشمالي بظهور غير معلن بشكل مسبق، ليشعل الأجواء في واحدة من أبرز سهرات الساحل الشمالي، وسط تفاعل كبير من الحضور الذين استقبلوه بحماس شديد.

وجاءت مشاركة أحمد سعد بشكل مفاجئ ودون أي إعلان مسبق، إذ لم يعلم الجمهور بوجوده إلا مع صعوده إلى خشبة المسرح، في خطوة حرصت عليها الشركة المنظمة لتقديمه باعتباره "السوبر ستار المفاجأة" للحفل، وهو ما أثار حماس الجمهور الذي استقبله بهتافات وتصفيق حار، في أجواء احتفالية صاحبتها عروض ألعاب نارية صممها الفنان أحمد عصام، إلى جانب لوحات استعراضية قدمها الفنان العالمي هادي عواضة. 

حفل أحمد سعد

واعتلى أحمد سعد المسرح عقب انتهاء الفقرة الغنائية للنجمة اللبنانية هيفاء وهبي، واستهل حفله بأغنية "اليوم الحلو ده"، التي أشعلت حماس الجمهور، قبل أن يقدم باقة من أشهر أغنياته، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه "الفرفوش"، وسط تفاعل لافت بالغناء والرقص.

وعقب الحفل، أعرب أحمد سعد عن سعادته بالحفل والإقبال الجماهيري، حيث نشر عبر حسابه على "إنستغرام" صورة بإطلالة جديدة، وعلق قائلًا: "طيب في حلاوة كده.. حفلة الساحل في سعادة.. يوم جميل مع ناس لذيذة".

وكانت هيفاء وهبي قد أحيت حفل افتتاح "سعادة ساحل"، وقدمت خلاله مجموعة من أشهر أغنياتها والاستعراضات البصرية التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور.

وتأتي هذه الحفلات ضمن سلسلة من الفعاليات الفنية والترفيهية التي تنظمها الجهة المنظمة كل يوم جمعة، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء، من بينهم محمد حماقي، الذي يحيي حفلاً في 7 أغسطس الجاري، إلى جانب النجمة العالمية نورا فتحي، في إطار تجربة ترفيهية متكاملة تستهدف تقديم عروض فنية عالمية المستوى.

وأكدت الجهة المنظمة، في بيان صحفي، أنها تستعد للإعلان عن المزيد من المفاجآت خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن تقديم أحمد سعد كضيف مفاجأة في حفل الافتتاح لن يكون الحدث الوحيد، إذ تعتزم الكشف عن "سوبر ستار" مفاجئ في كل أسبوع، في إطار استراتيجية تهدف إلى تقديم تجربة ترفيهية متجددة تجمع بين المفاجآت الفنية والعروض العالمية، بما يعكس التكامل بين الترفيه والاستثمار داخل المشروع.

رأس الحكمة الساحل الشمالي أحمد سعد المطرب أحمد سعد حفل أحمد سعد

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