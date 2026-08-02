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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد سعد يكشف بوستر الألبوم الإلكترو

بوستر ألبوم أحمد سعد
بوستر ألبوم أحمد سعد
سعيد فراج

كشف الفنان أحمد سعد عن البوستر التشويقي لـ “الألبوم الإلكترو”، في خطوة جديدة ضمن الحملة الترويجية للألبوم

ويظهر أحمد سعد في البوستر بإطلالة مختلفة، يقف أمام سيارة في مشهد يحمل طابعًا مستقبليًا، وسط أجواء خضراء غامضة وإضاءة توحي بعالم آخر، في استمرار لفكرة الاختطاف الفضائي التي بدأها في التيزر التشويقي السابق.

ويأتي هذا البوستر ليزيد من حالة الترقب حول تفاصيل “الألبوم الإلكترو” ومفاجآته، حيث يواصل أحمد سعد تقديم تجربة بصرية وموسيقية غير تقليدية تمزج بين الإيقاعات الإلكترونية وروحه الغنائية المعهودة.

الألبوم الإلكترو

ويضم “الألبوم الإلكترو” ست أغنيات، هي: "الليلة"، "وطايرين"، "٣٠:٩ "، "محيراني"، "وصل وصل"، و"يا ولا"، ويتعاون أحمد سعد خلالها مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في مصر والوطن العربي.

ويترقب جمهور أحمد سعد يوم الأربعاء القادم الساعة الخامسة عصرا  طرح الأغنيات المنتظرة ، في مشروع موسيقي يسعى من خلاله إلى تقديم لون جديد ومختلف، مع الحفاظ على بصمته الغنائية التي اعتاد عليها الجمهور.

ويأتي “الألبوم الإلكترو” بعد النجاح الذي حققه أحمد سعد مؤخرًا من خلال دويتو **"كدة كدة"** مع ابنته جودي، والذي حقق تفاعلًا واسعًا منذ طرحه، ليواصل سعد تحركاته الفنية بمشروع جديد يحمل طابعًا موسيقيًا وبصريًا مختلفًا.

أحمد سعد الفنان أحمد سعد الألبوم الإلكترو

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