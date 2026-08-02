استشهاد فلسطينيين اثنين في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة

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استشهد فلسطينيان اثنان، اليوم /الأحد/، جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها "إن شهيدين على الأقل وعدد من المصابين، بعضهم جروحهم خطيرة، سقطوا جراء قصف مسيرة للاحتلال مركبة على شارع صلاح الدين في مدينة دير البلح".. وبذلك ارتفعت حصيلة الشهداء منذ فجر اليوم إلى 12 بينهم أطفال في مختلف مناطق قطاع غزة.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من المواطنين بجروح جراء قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بإصابة 5 مواطنين، بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة بعد قصف من مسيرة للاحتلال على نقطة شحن غرب مدينة خان يونس.

وفي الضفة الغربية، أصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال، اليوم، عقب اقتحام جيش الاحتلال مدخل مخيم الجلزون شمال رام الله.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر بأن طواقمها تعاملت مع إصابة شاب (19 عامًا) بالرصاص الحي في الفخذ، وجرى نقله إلى المستشفى، وتم إدخاله لغرف العمليات.

وأشارت مصادر محلية إلى أن قوات الاحتلال شرعت بأعمال شق طريق استعماري لصالح المستعمرين في ضاحية الزراعة التابعة للمخيم.