موجات الحر تهدد إنتاج اللبن والبيض.. كيف تحمي المزارع من الخسائر؟

تتزايد التساؤلات مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف حول تأثير الطقس الحار على قطاعي الإنتاج الحيواني والداجني، خاصة في ظل الاعتماد الكبير على الألبان والبيض كمصدرين أساسيين للغذاء.

معدلات الإنتاج والكفاءة

ويؤكد الخبراء أن الإجهاد الحراري لا يقتصر تأثيره على راحة الحيوانات والطيور فحسب، بل يمتد ليؤثر بشكل مباشر على معدلات الإنتاج والكفاءة الاقتصادية للمزارع.

وفي هذا الإطار، أوضحت وزارة الزراعة أبرز تداعيات موجات الحر، والإجراءات الوقائية التي ينبغي على المربين اتباعها للحفاظ على صحة الحيوانات والدواجن وتقليل الخسائر.

موجات الحرارة المرتفعة

وأكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن موجات الحرارة المرتفعة تؤثر بشكل مباشر على إنتاجية الحيوانات والدواجن، حيث تؤدي إلى انخفاض إنتاج اللبن والبيض وتراجع معدلات النمو نتيجة التعرض للإجهاد الحراري، مشددًا في الوقت نفسه على أن جودة اللحوم وسلامتها للاستهلاك الآدمي لا تتأثر بهذه الظروف.

التخلص من الحرارة الزائدة

وأوضح أن الدواجن تواجه صعوبة في التخلص من الحرارة الزائدة لعدم امتلاكها غددًا عرقية، ولذلك تعتمد على اللهث لتبريد أجسامها، وهو ما يزيد من استهلاكها للطاقة ويقلل شهيتها، الأمر الذي ينعكس على معدلات النمو وإنتاج البيض.

خفض مستويات الرطوبة

وأشار إلى أن وزارة الزراعة توصي المربين باتباع عدد من الإجراءات الوقائية خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة، من بينها تجنب تقديم الأعلاف المركزة خلال ساعات الذروة، وعدم نقل الحيوانات أو الدواجن في الأوقات شديدة الحرارة، مع ضرورة تحسين التهوية واستخدام وسائل التبريد والعمل على خفض مستويات الرطوبة داخل الحظائر والعنابر.

استمرار الموجات الحارة

وأضاف أن إهمال هذه الإجراءات قد يؤدي إلى تفاقم الإجهاد الحراري، وهو ما قد يتسبب في نفوق بعض الحيوانات والطيور، خاصة مع استمرار الموجات الحارة لفترات طويلة.

توفير قروض ميسرة للمربين

واختتم سليمان بالتأكيد على أن وزارة الزراعة تواصل تنفيذ برامج التحسين الوراثي، والتوسع في تطوير مزارع الدواجن بنظام التربية المغلق، إلى جانب توفير قروض ميسرة للمربين، بهدف تعزيز الإنتاج والحد من تأثير التغيرات المناخية على قطاع الثروة الحيوانية والداجنة.