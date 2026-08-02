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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الكاحل والساق.. تفاصيل إصابة وغياب ثنائي سوبر عن ودية الأهلي وبترول أسيوط

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسين عموته نظيره فريق بترول أسيوط، وذلك في المباراة المرتقب إقامتها مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق الخامس من شهر أغسطس الجاري، والتي تأتي ضمن استعدادات القلعة الحمراء، للمشاركة في بطولتي الدوري المصري، وكأس الكونفدرالية الإفريقية بالموسم الجديد.

وتحدد موعد مباراة الأهلي القادمة ضد بترول أسيوط في ودية الأندية 2026، لتنطلق صفارة اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة .

ومن المقرر أن يغيب الثنائي طاهر محمد طاهر وأقطاي عبد الله عن المشاركة في المباراة الودية التي يخوضها الأحمر أمام بترول أسيوط.

ويعاني طاهر محمد طاهر من إصابة على مستوى الكاحل ستجعله يغيب عن حسابات الأهلي لمدة 10 أيام بعد إصابته في الودية الأولى التي خاضها الفريق أمام النصر القاهري.

بينما يعاني أقطاي عبد الله من الإصابة على مستوى الساق ستجعله يغيب عن المشاركة لمدة أسبوع بعد مشاركته في ودية لافيينا.

الاهلي بترول اسيوط الكونفدرالية حسين عموتة الدوري

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