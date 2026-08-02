الإعلام التركي يشيد بصفقة محتملة.. صلاح يشعل حماس جماهير طرابزون سبور

تواصلت ردود الفعل في وسائل الإعلام التركية حول الأنباء التي تربط النجم المصري محمد صلاح بالانتقال إلى طرابزون سبور، وسط إشادات واسعة بالتأثير الفني والتسويقي الذي قد يضيفه قائد منتخب مصر في حال إتمام الصفقة.

وأكد المحلل إندر بيلجين أن انضمام صلاح سيحول طرابزون سبور إلى منافس قوي على لقب الدوري التركي، فيما وصف سافيت إشلر الصفقة المحتملة بأنها ستكون واحدة من أبرز مفاجآت الموسم.

من جانبه، شدد تورك سرحان على أن تأثير صلاح لن يقتصر على المستطيل الأخضر، بل سيمتد إلى الجانب التجاري، متوقعًا ارتفاعًا كبيرًا في مبيعات قمصان النادي بمجرد الإعلان عن التعاقد معه، نظرًا للشعبية العالمية التي يتمتع بها اللاعب.

أما هالدون دوماك، فرأى أن إتمام الصفقة يبدو صعبًا، لكنه أشار إلى أن كرة القدم شهدت خلال الموسم الماضي صفقات كانت تبدو مستحيلة قبل أن تتحول إلى واقع.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتواصل فيه التكهنات بشأن مستقبل محمد صلاح، رغم نفي رئيس نادي طرابزون سبور، إرطغرل دوغان، وجود اتفاق رسمي مع اللاعب أو ترتيبات لوصوله إلى تركيا، مؤكدًا أن النادي سيعلن أي تطورات بشكل رسمي إذا حدثت