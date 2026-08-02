محمد صلاح بين أتلتيكو مدريد والعروض الخليجية والتركية.. أين يختار الفرعون وجهته المقبلة؟

عاد اسم النجم محمد صلاح ليتصدر سوق الانتقالات الأوروبية من جديد بعدما دخل دائرة اهتمامات نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في خطوة قد تعيد قائد منتخب مصر إلى المنافسة في واحدة من أقوى الدوريات العالمية عقب نهاية رحلته التاريخية مع ليفربول.

ويبحث أتلتيكو مدريد إمكانية التعاقد مع صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية مستفيدًا من وضعية اللاعب كصفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع ليفربول إلا أن المفاوضات لن تكون سهلة في ظل المطالب المالية المرتفعة للنجم المصري الذي لا يزال أحد أبرز الأسماء التسويقية والفنية في كرة القدم العالمية.

وبحسب تقارير صحفية إسبانية فإن إدارة النادي المدريدي بدأت خطوات أولية للتعرف على شروط صلاح سواء من الناحية المالية أو موقفه من خوض تجربة جديدة في الدوري الإسباني في ظل امتلاكه عروضًا واهتمامات من أكثر من جهة منها الدوري السعودي والدوري التركي .

أتلتيكو يراهن على سلاح دوري الأبطال

يدخل أتلتيكو مدريد سباق التعاقد مع محمد صلاح مدفوعًا بعدة عوامل أبرزها رغبة النادي في تدعيم الخط الهجومي بلاعب يمتلك خبرة كبيرة في المباريات الكبرى.

ويرى مسؤولو النادي الإسباني أن وجود صلاح قد يمنح الفريق إضافة قوية من الناحية الفنية خاصة في ظل قدرة اللاعب على التسجيل وصناعة الفارق إلى جانب خبرته الطويلة في دوري أبطال أوروبا.

ويمتلك أتلتيكو ورقة مهمة في المفاوضات وهي ضمان المشاركة في دوري أبطال أوروبا وهي ميزة قد تمنحه أفضلية أمام بعض العروض الأخرى التي قد تصل إلى اللاعب خلال الفترة المقبلة.

وتشير التقارير إلى أن النادي الإسباني يدرس تقديم عقد لمدة موسمين مع إمكانية التمديد لموسم ثالث وفقًا لمستوى اللاعب ومشاركاته.

الراتب العقبة الأكبر أمام الصفقة

رغم رغبة أتلتيكو مدريد في استغلال فرصة ضم صلاح دون دفع قيمة انتقال لنادٍ آخر فإن الملف المالي يمثل التحدي الأكبر أمام إتمام الصفقة.

ويحصل محمد صلاح على قيمة مالية كبيرة تعكس مكانته كأحد أفضل لاعبي العالم خلال السنوات الأخيرة وهو ما يجعل إدارة أتلتيكو مطالبة بإيجاد صيغة مناسبة تحقق التوازن بين طموحات اللاعب والقدرات المالية للنادي.

ولا يتعلق الأمر فقط بالراتب الأساسي بل أيضًا بالمكافآت والحوافز المرتبطة بالأداء والأهداف والبطولات وهي تفاصيل قد تلعب دورًا حاسمًا في مستقبل المفاوضات.

هل يختار صلاح الليجا؟

منذ رحيله عن ليفربول ارتبط اسم محمد صلاح بعدة وجهات محتملة أبرزها الدوري السعودي والدوري التركي في ظل اهتمام أندية كبرى بالحصول على خدماته.

لكن الانتقال إلى الدوري الإسباني يمثل خيارًا مختلفًا بالنسبة للنجم المصري خاصة أنه يمنحه فرصة جديدة للمنافسة في أحد أكبر الدوريات الأوروبية ومواجهة أندية بحجم ريال مدريد وبرشلونة.

كما أن خوض تجربة في إسبانيا قد يكون فصلًا جديدًا في مسيرة لاعب سبق له التألق في الدوري الإنجليزي والإيطالي قبل أن يصبح أحد رموز ليفربول.

9 سنوات صنعت أسطورة صلاح في ليفربول

رحيل محمد صلاح عن ليفربول أنهى واحدة من أنجح الفترات في تاريخ النادي بعدما قضى اللاعب المصري تسعة مواسم كاملة داخل ملعب "أنفيلد" منذ انضمامه عام 2017.

وخلال هذه السنوات تحول صلاح إلى أحد أعظم لاعبي الفريق عبر التاريخ بعدما ساهم في تحقيق العديد من البطولات أبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

وخاض صلاح 442 مباراة بقميص ليفربول سجل خلالها 257 هدفًا وصنع 123 تمريرة حاسمة ليشارك بشكل مباشر في 380 هدفًا ويحتل مكانة استثنائية بين أساطير النادي.

أتلتيكو يبحث عن نجم بحجم الطموحات

لا يخفي أتلتيكو مدريد رغبته في تعزيز صفوفه بلاعب قادر على صناعة الفارق خاصة أن الفريق يسعى لمواصلة المنافسة محليًا وقاريًا خلال السنوات المقبلة.

ويمثل محمد صلاح بالنسبة للنادي الإسباني أكثر من مجرد لاعب هجومي فهو اسم عالمي يمتلك خبرة كبيرة وحضورًا إعلاميًا وجماهيريًا وهو ما قد يمنح الصفقة أبعادًا رياضية وتسويقية في الوقت نفسه.

لكن يبقى القرار النهائي في يد اللاعب المصري الذي يدرس خطوته المقبلة بعناية بعد نهاية واحدة من أعظم التجارب الكروية في مسيرته.