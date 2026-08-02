المجلس القومي للمرأة ينظم برنامجا تدريبيا لميسري برنامج "نور" للفتيان بمحافظة الجيزة

نظم المجلس القومي للمرأة برنامجا تدريبيا لميسري برنامج "نور" للفتيان بمحافظة الجيزة، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك استعدادًا لبدء تنفيذ الجلسات الميدانية مع الفتيان في الفئة العمرية من 10 إلى 14 عامًا.

استهدف التدريب تأهيل الميسرين لتنفيذ 14 جلسة تدريبية تُقدم للفتيان على مدار 14 أسبوعًا، باستخدام أنشطة تفاعلية وعملية تضمن مشاركة الفتيان بصورة إيجابية وتحقيق الأهداف المرجوة من البرنامج.

برنامج "نور" هو امتداد لبرنامج "نورة" ضمن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات والذى يحظى برعاية انتصار السيسي، ويستهدف الفتيان من 10 إلى 14 عامًا لتنمية مهاراتهم وإشراكهم في دعم وتمكين الفتيات وتعزيز قيم الاحترام والمسؤولية داخل المجتمع.، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ قادر على بناء علاقات صحية مع أسرهم وأصدقائهم ومجتمعهم، وداعم لتمكين الفتيات وبناء مجتمع أكثر وعيًا وتماسكًا.