الصحة: الخط الساخن الموحد 105 يسجل أكثر من 38 ألف مكالمة في النصف الأول من 2026 بنسبة إنجاز 100%

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 38 ألفاً و496 مكالمة في النصف الأول من 2026، من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين عبر الخط الساخن الموحد 105، والتعامل مع جميع المكالمات بنسبة إنجاز بلغت 100%، بما يعكس استقرار المنظومة وكفاءة فرق العمل في الاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد الطيب نائب وزير الصحة والسكان، أن الإدارة العامة لخدمة المواطنين أجرت متابعة نصف سنوية على عينة عشوائية تمثل 5% من إجمالي المكالمات الواردة، حيث أسفرت النتائج عن تحقيق مؤشر رضا بلغ 94%، حيث أعرب 1139 مواطناً عن رضاهم التام عن مستوى الخدمة المقدمة، بينما تعذر التواصل مع 290 مواطناً لعدم الرد، وهو ما يعكس ارتفاع كفاءة المنظومة وسرعة الاستجابة ودقة التعامل مع استفسارات وطلبات المواطنين.

وأكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن شهر يونيو 2026 سجل أعلى معدل استقبال بإجمالي 7869 مكالمة، يليه شهر أبريل بـ7324 مكالمة، في مؤشر واضح على تزايد اعتماد المواطنين على هذا الخط كقناة رئيسية للحصول على الخدمات الصحية والمعلومات والإرشادات.

وقال إن الاستفسارات العامة جاءت في المرتبة الأولى بإجمالي 8392 مكالمة بنسبة 21.8% من إجمالي المكالمات خلال النصف الأول، تلتها طلبات الخدمات الصحية بـ5732 مكالمة بنسبة 14.89%، ثم بلاغات العلاج والشكاوى ضد المنشآت الصحية بـ4609 مكالمات بنسبة 11.97%، بينما سجلت استفسارات تعزيز الصحة والوقاية 4408 مكالمات بنسبة 11.45%.

وأوضح «عبدالغفار» أن البيانات أظهرت نمواً تدريجياً في الاستفسارات الخاصة بالوحدات والمراكز الصحية، التي ارتفعت من 144 مكالمة في يناير إلى 353 مكالمة في يونيو، كما بلغت نسبة المكالمات المرتبطة بالخدمات التخصصية مثل الطوارئ واللجان الطبية والاستشارات الطبية وكارت الخدمات المتكاملة والتراخيص نحو 17% من الإجمالي، مما يؤكد اتساع نطاق الخدمات المقدمة عبر الخط الساخن.

وتؤكد هذه المؤشرات استمرار الدور الرقابي والتوعوي للخط الساخن في دعم منظومة المتابعة الصحية وتعزيز التواصل الفعال مع المواطنين، مع الاستفادة من التحليلات الإحصائية في إثراء المحتوى الإعلامي والتوعوي للوزارة بما يرفع الوعي بالخدمات الصحية المتاحة.