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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

أنا سمعت| أقوال البائع بمحل الأحذية في قضية مقتل البلوجر أمير أسمع

المتهم
المتهم
مصطفي رجب

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، حجز محاكمة المتهم بإنهاء حياة البلوجر أمير أسمع، باستخدام سلاح أبيض، بسبب خلافات مالية لجلسة 31 أغسطس للحكم.

أقوال البائع

وجاءت أقوال البائع بمحل أحذية في قضية مقتل البلوجر أمير أسمع كالآتي:

س| ما صلتك بالواقعة محل التحقيقات

ج| أنا شغال في محل الجزم اللي في شارع الشيخ حسونة النواوي، في ميدان سفير، مصر الجديدة، اللي جه فيه ف. وأخوه مع أ.، وحصلت خناقة بسبب النصب على م.

س| وما معلوماتك بشأن الواقعة محل التحقيقات

ج| أنا شغال في محل الجزم اللي اسمه تراب ستور، وده محل بيبيع كوتشيهات مقلدة أو أصلية، وكل حاجة ليها السعر بتاعها، وكان شغال معايا م. وفي يوم جه ف. وأخوه م، وبعدين كان معاهم أ. الله يرحمه، وواحد تاني كان بيقوله يا س، وبعدين اختاروا كذا كوتشي دخلوا في حوالي 13 ألف جنيه، فلما م. قاله السعر، قاله: هات رقم تليفون عليه محفظة هحولك عليه، وبعدين أ. وراله صورة تحويل جايبها من على جوجل، مش حقيقية، وقاله إنه حول الفلوس، فـ م. قاله ساعتها: متحولتش. فلما هما عرفوا إن الموضوع ممكن يتكشف، طلعوا برا وقالوله: "إحنا هنلف على حاجة لحد ما الفلوس تسمع، ونبقى نرجع تاني".

وبعدين مشى وراح الفرع التاني اللي في ميدان سفير، في شارع عثمان بن عفان، والأربعة اتلموا عليه وضربوا م. وعوروه، وبعدين أ. وس. اختفوا، وف. وأخوه م. ضربوا م. لحد ما بوظوا وشه. الموضوع ده ضايق م.، وبعدين سمعت إن م. أجر عيال ملثمين بموتسيكلات، فمسكوا م. وضربوه، وبعدين عرفت إن ف. قتل أ. بالمطواة من التيك توك، وده كل اللي أعرفه.

س| متى وأين حدثت تلك الوقائع سالفة السرد

ج| الخناقة حصلت بسبب واقعة النصب يوم 17/9/2025، في محل تراب ستور اللي في شارع الشيخ حسونة النواوي، من أبو بكر الصديق، مصر الجديدة.

س| ما سبب ومناسبة تواجدك بالمكان والزمان سالفي البيان

ج| أنا شغال في المحل

س| وما مدى إبصارك للوقائع سالفة السرد

ج| أنا ماشوفتش أنا سمعت

س| وما الذي أنبأك بذلك

ج| واحد شغال في المحل اسمه أ، وده طفل صغير

س| وما الذي تناهى إلى سمعك تحديدًا

ج| اللي عرفته إن ف. وأخوه م. وأ. وواحد تاني اسمه س. كانوا عاوزين ينصبوا على م، ووروله صورة تحويل مضروبة علشان ياخدوا الكوتشيهات، ولما اتقفشوا سابوها عنده. وبعدين، وهو راح الفرع التاني، شافوه وضربوه، وبعدين أ. وس. مشيوا، وم. وف، كملوا عليه ضرب، وبعدها بثلاثة أيام، كان في موتسيكلات سايقها ناس ملثمة ضربوا م. قريب من نايت كلاب اسمه بيلاتوس، والناس كلها في الشارع كانت بتقول إن م. هو السبب

س| وما هي صلتك بالمتهم ف. ن. م. م.

ج| علاقتي به علاقة سطحية

 

تفاصيل القضية 

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، بإحالة عاطل بتهمة قتل التيك توكر “أمير أسمع” في مصر الجديدة، لمحكمة الجنايات.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد الأشخاص من اعتداء شخص  على صديقه، مما أسفر عن مصرعه بمصر الجديدة في القاهرة.

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 25 سبتمبر الماضي ورد بلاغ من أحد المستشفيات باستقبال جثة طالب - مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول مصاب بطعنتين نتيجة الاعتداء عليه من أحد الأشخاص بالضرب باستخدام سلاح أبيض، وإحداث إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته بسبب خلافات مالية سابقة بينهما.

وجرى ضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم، وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم في الاعتداء، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة جنايات القاهرة مجمع محاكم العباسية البلوجر أمير أسمع

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