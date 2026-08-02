الرئيس السيسي يتابع تطوير 4 موانئ استراتيجية ويوجه بسرعة التنفيذ

عرضت قناة إكسترا نيوز خبرا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع بمدينة العلمين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق مُهندس كامل الوزير وزير النقل، واللواء أمير سيد أحمد مُستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وجاء أن الرئيس السيسي عقد الاجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير ميناء سفاجا الكبير، وميناء دمياط، وميناء الإسكندرية الكبير، وميناء السخنة.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بضرورة الالتزام بالأطر الزمنية المقررة للانتهاء من كل من تلك المشروعات ومراعاة أعلى معايير الجودة.