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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

القصاص العادل ..حبس معلمة 3 سنوات لاحداث عاهة مستديمة لتلميذ ابتدائية بقنا

السجن 3 سنوات لمعلمة
السجن 3 سنوات لمعلمة
يوسف رجب

تخلت المعلمة عن دورها التربوي والتعليمى وتحولت الى جلاد يعصف بالتلاميذ الصغار في المرحلة الابتدائية،   حيث عاقبت طفلا بعقاب قاس جدا أحدث له عاهة مستديمة في عينه وتسببت في فقد إحدى  عينيه نتيجة ضربها له بالعصا بلا رحمة .

معاقبة معلمة بالسجن 3 سنوات

قضت محكمة جنايات نجع حمادي بقنا، بمعاقبة معلمة بالسجن 3 سنوات بتهمة، إحداث عاهة مستديمة لتلميذ بالمرحلة الابتدائية، بعدما تسببت فى فقد إحدى عينيه. 


أحداث الواقعة


وكانت أسرة تلميذ بالصف الأول الابتدائي بمدينة نجع حمادي، اتهمت معلمة بمدرسة في نطاق المدينة بالتسبب بإصابة خطيرة بعين نجلهم.

وأفادت أسرة التلميذ، بأن المعلمة تعدت بالضرب على نجلهم باستخدام عصا، ما تسبب فى إصابة عينه واحداث عاهة مستديمة للتلميذ.

وأضاف أسرة التلميذ، بأن نجلهم عاد إلي المنزل يعاني من تورم وألم شديد في عينه، وجرى نقله إلي المستشفى، حيث أخبرهم الأطباء بأن العين تعرضت لتصفية بالقرنية. 

وحررت الأسرة، محضرًا رسميًا بمركز شرطة نجع حمادي، ضد المعلمة وإدارة المدرسة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى محكمة جنايات نجع حمادي التى قضت بالحبس للمعلمة.

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