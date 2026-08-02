وزير الرياضة يشهد افتتاح النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج

شارك جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، في افتتاح أعمال النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج، الذي افتتحه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تحت شعار "مهما اتغربنا... مصر تقربنا"، وتستمر فعالياته على مدار يومي 2 و3 أغسطس 2026.

وشارك في الجلسة الافتتاحية كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والسيد حسن رداد وزير العمل، والمهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والسفير نبيل حبشي نائب وزير الخارجية.

إلى جانب مشاركة عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وفي مقدمتهم السيد سامح شكري رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وممثلي الوزارات والمؤسسات الوطنية ووسائل الإعلام، إلى جانب أكثر من 1000 من أبناء الجاليات المصرية القادمين من أكثر من 30 دولة حول العالم.

وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة مسجلة للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلالها اهتمام الدولة المصرية بالمصريين بالخارج باعتبارهم شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية، وحرص الحكومة على مواصلة تطوير السياسات والمبادرات والخدمات المقدمة لهم، بما يعزز ارتباطهم بوطنهم والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم.

كما شهد وزير الشباب والرياضة أعمال الجلسة العامة للمؤتمر بعنوان "سياسة الدولة لرعاية المصريين بالخارج"، والتي ناقشت جهود الدولة في تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج، وتطوير الخدمات المقدمة لهم، والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم في دعم مسيرة التنمية.

وخلال كلمته بالجلسة، أكد وزير الشباب والرياضة أن تكريم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأبطال المنتخب الوطني يمثل رسالة تقدير لكل من ساهم في صناعة هذا الإنجاز، مشيراً إلى أن المصريين بالخارج كان لهم دور مؤثر في دعم المنتخب الوطني، ويستحقون جانباً من هذا التكريم، تقديراً لمساندتهم الدائمة لوطنهم.

وأوضح جوهر نبيل أن ما تشهده الدولة المصرية اليوم يجسد رؤية القيادة السياسية التي تضع بناء الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، انطلاقاً من إيمان فخامة الرئيس بأن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في البشر، باعتبارهم الثروة الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة وصناعة المستقبل.

وأشار الوزير إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعمل على توسيع قاعدة اكتشاف ورعاية المواهب في مختلف المجالات، وليس في المجال الرياضي فقط، من خلال رؤية تستهدف جميع الشباب المصري في الداخل والخارج، مؤكداً أن الوزارة معنية بتمكين الشباب في مختلف التخصصات، وإتاحة الفرص أمامهم للمشاركة والإبداع.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تتطلع إلى إنشاء منصة رقمية وطنية موحدة تضم الخدمات المقدمة من مختلف الوزارات للمصريين بالخارج، بما يسمح بتكامل قواعد البيانات، واكتشاف المواهب في وقت مبكر، وربطها بالجهات المعنية برعايتها وتنميتها، مستشهداً باللاعب هيثم حسن كنموذج للمواهب المصرية التي تستحق الاكتشاف والدعم والاستثمار.

وأكد جوهر نبيل أن الدولة تولي اهتماماً متزايداً بالشباب المصري في الخارج، وتسعى إلى تعزيز ارتباطهم بوطنهم والاستفادة من خبراتهم وإمكاناتهم، باعتبارهم امتداداً للقوة المصرية في مختلف أنحاء العالم، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تعظيم دور الشباب في الداخل والخارج وفتح قنوات مستدامة للتواصل والمشاركة.

وأشار وزير الرياضة إلى أن الرياضة المصرية تعيش مرحلة متميزة في ظل الإنجازات التي يحققها الأبطال المصريون في الألعاب المختلفة، وفي مقدمتها الإسكواش وكرة اليد والسلاح، إلى جانب الإنجاز التاريخي الذي حققه منتخب سلاح الشيش بحصد ميدالية عالمية للفرق بعد غياب دام 75 عاماً، مؤكداً أن هذه النجاحات تعكس الدعم الكبير الذي توليه الدولة للرياضة المصرية.

واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تشهد استعدادات مكثفة لاستضافة دورة الألعاب الإفريقية 2027، إلى جانب الإعداد للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028، من خلال برامج علمية متكاملة لإعداد الأبطال، بما يعزز مكانة مصر الرياضية على المستويين القاري والدولي.

ويشهد المؤتمر هذا العام عدداً من الجلسات وورش العمل المتخصصة، من بينها جلسة خاصة بشباب المصريين بالخارج، إلى جانب جلسات تتناول الاستثمار والتعليم والصحة النفسية، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع المصريين بالخارج والاستفادة من خبراتهم ومقترحاتهم لدعم مسيرة التنمية في الجمهورية الجديدة.