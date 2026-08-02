سامي الشيخ: فيلم «فيزا» متنوع ومتميز بوجوه جديدة للمشاهد المصري

انطلق فيلم "فيزا" في دور العرض المصرية يوم الخميس السابق الموافق 30 يوليو من بطولة فنانين مصريين من هوليوود من بينهم سامي الشيخ ويشاركه عصام فارس، باميلا نون، طاهرة، أيمن سمان ومن إخراج أحمد البنداري وإنتاج مصطفى سرور، يوسف حرب.

وكشف سامي الشيخ في تصريحات صحافية عن كواليس فيلم "فيزا" الذي يتضمن الكوميديا والاكشن في آن واحد، ووصفه بالعمل "المتنوع" الذي يجمع بين الضحك والإثارة والمغامرة والكوميديا .

أكشن سامي الشيخ

كما قال سامي الشيخ إن الاكشن فيلم "فيزا" قوي للغاية، إذ تعرضوا المداهمة والاكشن وسط شوارع ميامي في امريكا وهذا الامر جعل هناك متعة وإثارة في العمل .

واشار سامي الشيخ إن الابطال المشاركين له في فيلم "فيزا" عم اغلبهم وجوه جديدة للوسط الفني في مصر والوطن العربي، لكنهم يأتون من خليفة هوليوودية ، ولكن هناك مشاركة مميزة لضيوف الشرف، إذ هم نجوم كبار من بينهم علاء مرسي ، بشرى ، حمدي الوزير ، لبنى ونس، حسن عبد الفتاح ، محمد الصاوي .

أبطال الفيلم

يشارك في بطولة فيلم فيزا مجموعة من شباب مصريين من هوليوود من بينهم سامي الشيخ الذي سطع نجمه من خلال مشاركته في مسلسل "الحشاشين"، وقيامه بالبطولة امام حنان مطاوع في "صفحة بيضاء"، والذي يتسابق على الحدود على موقع مميز في الوسط الفني في تحضيراته القادمة التي من بينها "الأمير".

وايضا يشاركه البطولة عصام فارس، الذي شارك في رمضان الماضي في مسلسلي "أولاد الراعي"،"إثبات نسب" لاول مرة بعد 13 عامًا في هوليوود.

كما يشاركهما الفنان المصري الهوليوودي ايمن سمان الذي يقود اولى اعماله وبطولاته في الوطن العربي، بجانب مشاركة كل من باميلا نون و طاهرة المغربية، وعدد من ضيوف الشرف من كبار نجوم الفن من بينهم بشرى، علاء مرسي، لبني ونس، حمدي الوزير، ومن إخراج أحمد البنداري وتأليف عمر عبد الحليم.