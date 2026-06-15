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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كله أكشن.. سامي الشيخ وأحمد عز في كواليس مسلسل الأمير

سامي الشيخ و أحمد عز من كواليس مسلسل الأمير
سامي الشيخ و أحمد عز من كواليس مسلسل الأمير
أوركيد سامي

تحدث الفنان سامي الشيخ عن كواليس تصوير مسلسل الأمير، قائلا إن أول يوم كان كله اكشن.

وعن التعامل مع الفنان أحمد عز، قال سامي الشيخ: “أحمد عز من ألطف النجوم اللي اشتغلت معاها ومتحمس للي جاي”.

أحدث أعمال سامي الشيخ مسلسل الفرنساوي، وحقق العمل نجاحا كبيرا وسط الجمهور وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، والمسلسل من بطولة عمرو يوسف، سامي الشيخ، جمال سليمان، سوسن بدر، وهو من تأليف وإخراج ادم عبد الغفار وإنتاج وسام سيف الاسلام.

وشارك سامي الشيخ في مسلسل صفحة بيضا، والذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: حنان مطاوع، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين. المسلسل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج أروما للمنتج تامر مرتضى.

ويواصل سامي الشيخ تحقيق النجاحات، حيث لفت الأنظار خلال موسم رمضان ٢٠٢٤ من خلال تجسيده شخصية برزك أميد في المسلسل التاريخي الحشاشين، الذي تدور أحداثه في القرن الحادي عشر بشمال بلاد فارس، ويتناول قصة تأسيس حسن الصباح لفرقة الفدائيين، أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية. المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، سامي الشيخ، وأحمد عبد الوهاب، إلى جانب عدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف. العمل من تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي.

سامي الشيخ هو ممثل مصري أمريكي، بدأ رحلته الفنية بدراسة المسرح في نيويورك، قبل أن يحصل على أول أدواره عام ٢٠٠٥ في الفيلم الكوميدي Looking for Comedy in the Muslim World للمخرج والممثل ألبرت بروكس، حيث جسّد شخصية مختار المجيب، مدير قناة الجزيرة.

وشارك الشيخ في عدد من المسلسلات العالمية الشهيرة، من بينها Homeland، 24، United States of Tara، إلى جانب أعمال أخرى مثل Nikita، The Unit، NCIS، Lost وS.W.A.T.

كما شارك في عدد من الأفلام الهوليوودية، منها Transformers: Dark of the Moon ،Charlie Wilson's War وAmerican Sniper مع المخرج كلينت إيستوود.

وعلى الصعيد الإنساني، تم تعيين سامي الشيخ عام ٢٠١٠ سفيرًا للنوايا الحسنة في الشرق الأوسط لصالح Y-Peer، وهي شبكة تعليمية شبابية أطلقها صندوق الأمم المتحدة للسكان، حيث شارك في العديد من المبادرات وسافر إلى عدد من الدول دعمًا لقضايا التوعية والتثقيف المجتمعي للشباب.

سامي الشيخ أحمد عز مسلسل الأمير

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