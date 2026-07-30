بعد شكوى أم.. مستشفيات جامعة الزقازيق تكشف حقيقة وفاة رضيع وعدم العثور على جثمانه

كشف مصدر داخل مستشفيات جامعة الزقازيق، في أول رد على ما أثير بشأن ادعاء إحدى الأمهات وفاة طفلها حديث الولادة داخل المستشفى وعدم العثور على جثمانه، تفاصيل الواقعة، مؤكدًا أن ما تم تداوله لا يعكس حقيقة ما حدث.

وأوضح المصدر أن الأم وضعت طفلها قبل اكتمال فترة الحمل، حيث ولد في الشهر السابع بوزن بلغ كيلو و300 جرام، ونظرًا لحالته الصحية تم إيداعه داخل حضانة الأطفال المبتسرين لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف المصدر أن المحضن يضم 21 طفلًا، ولم تشهد الفترة محل الواقعة سوى حالة وفاة واحدة فقط، وهي حالة الطفل المذكور، مؤكدًا أن جميع الإجراءات تمت وفق المتبع داخل المستشفى.

وأشار إلى أن وحدات الحضانات تخضع لمنظومة مراقبة كاملة من خلال كاميرات منتشرة في جميع الأماكن، بما يتيح توثيق جميع التحركات والإجراءات داخل القسم.

وأكد المصدر أن جثمان الطفل موجود حاليًا داخل ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى، نافيًا صحة ما تردد بشأن اختفاء الجثمان أو عدم العثور عليه.