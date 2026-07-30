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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

اختاروا حسب سوق العمل.. برلمانيون يوجهون رسائل لطلاب الثانوية العامة قبل التنسيق

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
محمد الشعراوي
نتيجة الثانوية العامة 2026

مع إعلان نتيجة الثانوية العامة وبدء استعدادات الطلاب لتسجيل الرغبات، وجه نواب رسائل ونصائح مهمة لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم، شددوا خلالها على ضرورة اختيار التخصصات التي تتوافق مع ميول الطلاب وقدراتهم، مع مراعاة احتياجات سوق العمل والتخصصات المستقبلية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو المفاهيم التقليدية التي تربط النجاح بكليات بعينها.

وقدمت النائبة صبورة السيد، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، التهنئة لطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم بمناسبة إعلان النتائج، مؤكدة أن المرحلة المقبلة لا تقل أهمية عن الامتحانات نفسها، لأنها تتطلب قرارات مدروسة تحدد مستقبل الطلاب الأكاديمي والمهني.

وقالت السيد في تصريحات خاصة إن اختيار الكلية يجب ألا يعتمد على المجموع فقط، وإنما على ميول الطالب وقدراته وطموحاته، مشيرة إلى أن النجاح الحقيقي يتحقق عندما يدرس الطالب التخصص الذي يستطيع الإبداع والتميز فيه.

 التعرف على جميع البدائل والبرامج الدراسية

وأكدت صبورة السيد أهمية التعرف على جميع البدائل والبرامج الدراسية المتاحة قبل تسجيل الرغبات، مع دراسة احتياجات سوق العمل والتخصصات التي توفر فرصا واعدة خلال السنوات المقبلة.

ودعت عضو لجنة التعليم الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة البيانات الصادرة عن وزارة التعليم العالي ومكتب التنسيق فقط، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو التوقعات غير الرسمية المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة ترتيب الرغبات بعناية وهدوء، وعدم التأثر بالضغوط أو المقارنات، مشددة على أن التفوق لا يرتبط بكلية بعينها، وإنما بقدرة الطالب على الاجتهاد واستثمار إمكاناته لتحقيق النجاح في المجال الذي يختاره.

هنأ النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، طلاب الثانوية العامة وأسرهم بمناسبة إعلان النتائج، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب التفكير بعقلانية بعيدًا عن الضغوط الاجتماعية أو المقارنات بين الطلاب.

وقال عبد الحميد  في تصريحات خاصة إن اختيار الكلية يجب أن يكون قائمًا على قناعة الطالب وإمكاناته، مع دراسة التخصصات التي تشهد طلبًا متزايدًا في سوق العمل، وعدم الانسياق وراء المفاهيم التقليدية التي تربط النجاح بكليات بعينها.

التخصصات الحديثة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وأوضح أن هناك العديد من التخصصات الحديثة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والعلوم الصحية والبرامج البينية أصبحت توفر فرصًا واعدة داخل مصر وخارجها، داعيًا الطلاب إلى الاطلاع على هذه البرامج قبل تسجيل رغباتهم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن بناء مستقبل مهني ناجح لا يعتمد على اسم الكلية فقط، وإنما على تطوير المهارات، والتدريب المستمر، واكتساب الخبرات العملية التي تجعل الخريج أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل.

وجه النائب نبيل العطار، عضو مجلس النواب، التهنئة لطلاب الثانوية العامة بعد إعلان النتائج، داعيًا الطلاب وأولياء الأمور إلى التعامل مع المرحلة المقبلة بعقلانية وهدوء، باعتبارها مرحلة لا تقل أهمية عن الامتحانات نفسها.

وأكد العطار في تصريحات خاصة أن الأيام المقبلة تشهد قرارات مهمة تتعلق بالتظلمات وتسجيل الرغبات، وهو ما يستلزم مراجعة جميع الخيارات المتاحة وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار.

دراسة الطالب التخصصات التي تتوافق مع قدراته وميوله

وأشار إلى أن الطالب يجب أن يرتب رغباته وفق أولوياته الحقيقية، وألا يختار الكلية لمجرد اسمها أو مجموعها، بل يحرص على دراسة التخصصات التي تتوافق مع قدراته وميوله، وفي الوقت نفسه تلبي احتياجات سوق العمل خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن العالم يشهد تغيرًا سريعًا في طبيعة الوظائف، وهو ما يتطلب من الطلاب الاهتمام بالتخصصات المستقبلية والبرامج الحديثة، مع الحرص على تنمية المهارات الرقمية وإتقان اللغات الأجنبية إلى جانب الدراسة الجامعية.

واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن النجاح لا يتوقف عند إعلان النتيجة، وإنما يبدأ مع حسن اختيار التخصص والاجتهاد في اكتساب الخبرات العملية التي تؤهل الخريج للمنافسة في سوق العمل.

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