برلماني لطلاب الثانوية: المستقبل لا يقاس بالمجموع.. والنجاح يبدأ باختيار التخصص المناسب

هنأ النائب تامر عبد الحميد، عضو مجلس الشيوخ، طلاب الثانوية العامة وأسرهم بمناسبة إعلان النتائج، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب التفكير بعقلانية بعيدًا عن الضغوط الاجتماعية أو المقارنات بين الطلاب.

وقال عبد الحميد في تصريحات خاصة إن اختيار الكلية يجب أن يكون قائمًا على قناعة الطالب وإمكاناته، مع دراسة التخصصات التي تشهد طلبًا متزايدًا في سوق العمل، وعدم الانسياق وراء المفاهيم التقليدية التي تربط النجاح بكليات بعينها.

التخصصات الحديثة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

وأوضح أن هناك العديد من التخصصات الحديثة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والعلوم الصحية والبرامج البينية أصبحت توفر فرصًا واعدة داخل مصر وخارجها، داعيًا الطلاب إلى الاطلاع على هذه البرامج قبل تسجيل رغباتهم.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن بناء مستقبل مهني ناجح لا يعتمد على اسم الكلية فقط، وإنما على تطوير المهارات، والتدريب المستمر، واكتساب الخبرات العملية التي تجعل الخريج أكثر قدرة على المنافسة في سوق العمل.